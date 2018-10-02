Прощай, национальное благосостояние... Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Министр экономического развития Орешкин предложил направлять средства Фонда национального благосостояния на инвестирование зарубежных проектов. Предложение уже одобрено президентом, и с 2019 года Фонд начнут потрошить. Раньше, как известно, было два фонда, и один из них, Резервный, к концу 2017 года благополучно растратили. Теперь принимаются за второй.

Разумеется, под это дело подведено благовидное обоснование – деньги нужны для дела, а не просто так. За рубежом будут создаваться предприятия, которые будут там производить и продавать свою продукцию, а часть прибыли возвращать в РФ. Новые источники финансирования бюджета – это же хорошо!

Но что именно будут производить эти предприятия? Ничего нового российский бизнес предложить не в состоянии, а то, что предлагается, не пользуется спросом. Значит, деньги будут направлены на поддержку уже существующего бизнеса, а это нефть, газ, металлы. И это хорошо известные фигуры – «друзья президента». Вот к ним и утекут деньги из ФНБ.

Другие направления расходования средств Фонда – выдача кредитов западным компаниям на приобретение российской продукции и создание сервисных центров для её обслуживания. В этом тоже ничего нового, и никаких перспектив. Скорее всего, речь идёт о военной технике и сложной продукции вроде самолётов «Суперджет».

И то, и другое – не покупают: качество изделий слишком низкое, характеристики не устраивают клиентов, к тому же техника постоянно ломается и требует ремонта. Приходится уговаривать, предлагать взять в кредит, взять на пробу, и т.д. Клиенты соглашаются попробовать, берут на время и после окончания пробного периода возвращают: невозможно пользоваться.

Кроме того, ремонт российской техники, замена узлов – это всегда большая проблема. Например, пока из России привезут нужную деталь, пройдёт несколько месяцев. Сам ремонт тоже происходит медленно, а это потеря эффективности и неполученная прибыль. Такая скорость никого не устраивает, поэтому возникает необходимость в сервисных центрах за рубежом. Но эти центры нельзя считать новым бизнесом – это дополнение к тому, что уже есть, и источником новой прибыли они быть не могут. Это расходы. Да и проблемы, с точки зрения покупателей, это не решает: вместо исправления конструктивных недостатков изделий, российские производители предлагают регулярный ремонт. Но на рынке полно другой продукции – качественной, которой ремонт не требуется, поэтому просто нет смысла покупать российское.

В общем, национальное благосостояние от всех этих манипуляций точно не вырастет. Все аргументы «за» – это только предлоги чтобы распечатать кубышку и потратить накопленные средства. Ситуация у всех российских «газпромов» и «роснефтей» печальная: огромные долги, кредиты взять негде, а платить проценты нужно вовремя. Вот это и есть истинная причина.

Министерство экономического развития РФ не предлагает направить средства Фонда на развитие российской экономики, хотя именно этим оно должно заниматься – это его обязанность. Оно объясняет это нежеланием разрушить «сформированную макроэкономическую конструкцию». Но что это значит? Хотят сказать, что всё это время министерство формировало некую конструкцию, сумело это сделать, и результат его работы имеет значительную ценность? Тогда нужно посмотреть, что это за конструкция, оценить, какие результаты достигнуты и стоят ли они того, чтобы за них держаться. Но вот только, как ни смотри, ничего такого не видно.

Экономический рост, по данным Росстата, незначительный, и вполне возможно, что только Росстат его и видит. Поскольку размер обрабатывающей промышленности уже таков, что если токарь Иванов заболел и не вышел на работу, Минэкономразвития отмечает в своей статистике спад производства. Буквально, на результатах отражается каждый чих. А если что-то и увеличивается, то это объёмы продажи сырья – нефти и газа. Но при этом все поступления свыше 40 долларов за баррель до бюджета не доходят, откладываются в резерв – в тот же ФНБ. А, значит, фиксируемый при этом рост экономики – это чистая формальность: она отражается в статистике, но никак не влияет на реальную экономику. А в реальной экономике, как отмечают независимые статистические службы, идёт повсеместный спад. Соответственно, ценность такой «макроэкономической конструкции» отрицательная.

Этой ситуации полностью соответствуют и другие макроэкономические показатели: безработица растёт, цены растут, недавно Центробанк поднял ключевую ставку. Состояние государственного бюджета однозначному определению не поддаётся. В бюджете профицит, но «денег нет». Поэтому сокращаются социальные расходы. В бюджете денег нет, но выделяются огромные суммы на военные нужды, силовиков и вот недавно ещё на материальное стимулирование чиновников. То есть деньги есть. Но ЦБ всё равно печатает дополнительные суммы, как будто денег не хватает.

Зачем печатает? Можно предположить такой вариант. Кроме резервных фондов, у страны есть золотовалютные резервы (ЗВР). Вообще-то, эти ЗВР должны быть неприкосновенным запасом, поскольку это банковские резервы, и если их потратить, то это будет означать конец финансовой системы РФ. А также, видимо, конец самой РФ. Но режим делает много такого, чего нельзя. И есть исторический прецедент: при распаде СССР от резервов остались крохи. То есть, тогда перспектива разрушения советской финансовой системы и самого СССР никого не остановила. Вероятно, и в этот раз не остановит.

Таким образом, теоретически, потратить российские ЗВР возможно. Но это нужно сделать грамотно. Нельзя просто изъять деньги и ценности – это откровенное хищение средств, да ещё и на самом высоком уровне, что выглядит как государственная измена. Нужно, чтобы формально всё было правильно. Например, скупить валюту и драгоценные металлы из резерва за рубли. Рубли – это ведь официальная валюта РФ, поэтому нет никаких препятствий, чтобы их использовать таким способом. И очень удобно, что Центробанк может печатать их в любом количестве, сколько надо. И он уже печатает – прямо триллионами. Видимо, как раз для того, чтобы, когда придёт время, провернуть эту операцию.

Все эти манипуляции показывают, что правительство само понимает, что ничего ценного в существующем экономическом положении нет, и его в любом случае придётся менять. И, кстати, именно под предлогом его изменения, правительство сейчас вымогает у крупного бизнеса триллионы на реформу. Ведь само же Минэкономразвития на днях предложило программу, которая предусматривает строительство почти 700 крупных объектов, на что требуется 7 триллионов рублей. Хотя при этом всё равно утверждает, что хочет сохранить «сформированную макроэкономическую конструкцию». Противоречия на каждом шагу.

В таком виде всё это выглядит как обман и отговорки. Тогда что происходит на самом деле? Деньги, полученные от нефтегазовой сферы, предлагается вернуть обратно в отрасль и потратить на её нужды. При этом её эффективность для страны окажется нулевой. Но не для тех, кто ей владеет – они-то свои доходы получат. Объяснение такое: правящая верхушка считает все доходы от продажи ресурсов своими, и больше не намерена делиться ими со страной. Сейчас она пытается это осуществить.

Во-вторых, правительство стремится изъять у бизнеса деньги и потратить их на никому не нужные инфраструктурные объекты, которые обойдутся многократно дороже их стоимости. С деньгами населения планируется поступить точно так же. Экономически это неоправданно, и вредно для страны. Зачем же это делается?

Скорей всего, это ни что иное как бездумное выполнение «майского указа» президента. Орешкин не хочет разделить судьбу Улюкаева и готов выполнять любые приказы, к чему бы они не привели. Никакого другого смысла в этой авантюре не просматривается.

А президенту это зачем? Затем, что ему нужно произвести впечатление, что под его руководством в стране что-то развивается, происходят положительные изменения. И маскировки ради: нужно ведь объяснить, что он делает на своём посту, куда деваются деньги, почему страна нищает, а его друзья богатеют. Ну, и заработать на этом тоже не помешает.

Поэтому на улучшение жизни при проведении этих реформ можно не рассчитывать: бедные станут ещё бедней, а богатые богаче. А, в общем, это, конечно, путь к банкротству: когда в ход идут последние резервы, это признак приближения конца.

P.S. Да, и про пенсии. Почему-то все смотрят только на возраст выхода на пенсию и не учитывают, что изменился и стаж, который необходимо отработать для её получения. Если в советское время он обычно составлял 25/20 лет, то теперь 45/40 лет. Если вычесть стаж из пенсионного возраста, то получим: 65/60 – 45/40 = 20 лет. То есть, чтобы выйти на пенсию вовремя, нужно начинать работать с 20 лет, и работать непрерывно всю жизнь. При этом срок службы в армии и учёбы в профессиональных учебных заведениях в стаж не входят. Прерывание стажа по различным объективным причинам и обстоятельствам не предусмотрено и не учтено. Даже наоборот, государство будет выискивать любую причину, чтобы отодвинуть момент выхода на пенсию. Поэтому реальный возраст, с которого государство планирует выплачивать пенсию, вплотную приближается к 70 годам. То есть государство с помощью этой «реформы» всем добавило не 5, а почти 10 лет работы. Это режим максимальной эксплуатации при минимальных шансах дожить до получения пенсии.

Челябинск, Сергей Ясинский

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