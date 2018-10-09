Борис Дубровский: Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС идет по графику

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с полномочным представителем президента России в УрФО Николаем Цукановым и рассказал о текущей ситуации в регионе. Отдельной темой разговора стало проведение в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет.

«Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент – по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период», – отметил Борис Дубровский.

Ранее глава региона обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос. На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 млрд рублей на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятию составит от 40 до 50 млрд рублей. В преддверии саммита в городе пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.10.18

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