Фото трансформаторных будок Челябинска разлетаются по «мировой паутине»

Связисты выяснили, какие фото нравятся челябинцам больше остальных.

Челябинцы заполонили соцсети стримами и осенними фото. В тренде – снимки на фоне… трансформаторных будок. Пользователи интернета «МегаФона» только за первый месяц осени выложили в сеть в 2 раза больше кадров вблизи популярных арт-объектов, чем в прошлом году.

Причина повышенной интернет-активности – в талантливых художниках. За последний год они использовали в качестве холстов около 100 трансформаторных будок. Фотографии и видео на фоне Прокофьева, Пушкина, туриста с рюкзаком появляются на страницах социальных сетей с хештегом #челябинскийурбанист. Чаще всего такими снимками челябинцы украшали Instagram в пятницу вечером.

В фокус смартфонов также попали городские парки, Кировка, колесо обозрения у Мегаполиса, висячий мост в Каштаксом бору. Больше всего трафика загружают в Центральном парке имени Ю.А. Гагарина, в сквере на Алом Поле, в Саду Победы, детском парке имени В.В. Терешковой.

В парке имени А.С. Пушкина чаще фотографируются на фоне восьмиметрового книжного шкафа на стене дома и фонтана с парой под зонтиком. На Кировке челябинцы и гости города делают селфи с модницей у зеркала, пожарным, кучером и символом столицы Южного Урала – верблюдом. Всего за день здесь проходит столько трафика, что одному человеку хватит на месяц непрерывного просмотра фильмов.

«Смартфоны и быстрый мобильный интернет с легкостью позволяют «загружать» фото и видео любого размера, не теряя времени на ожидание. Средняя скорость в сети «МегаФон» в Челябинской области – 36,6 Мбит/с. Это самый быстрый 4G-интернет среди операторов связи. Такие данные по итогам замеров в этом году подтверждает компания Ooklа, разработчик сервиса Speedtest», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Челябинске Виталий Сироткин.

«Раньше, за время загрузки одной страницы в интернете можно было успеть поспать, поесть, сходить в кино, жениться и родить детей. Сегодня я смотрю мемасики, фильмы с телефона, не думая о трафике и скорости», – делится впечатлениями о работе мобильного интернета «городской ниндзя» и блогер из Челябинска Михаил Мед.

Челябинск, Виктор Елисеев

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