В Челябинске отремонтировали более 44 километров дорог

В Челябинске завершился ремонт объектов по приоритетной федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Всего за год в городе обновили 809 тысяч квадратных метров асфальтобетона, или порядка 44 километров городских дорог. Напомним, губернатор Борис Дубровский назвал развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской области одним из приоритетных направлений работы регионального правительства.

Ремонт в рамках программы велся на десяти объектах: это проспекты Ленина, Победы и Свердловский, улицы Мраморная, Морская, Энгельса и Красная, «Меридиан» и автодорога в аэропорт. Накануне подрядчики завершили работы на последнем объекте – улице Блюхера. На всех улицах впервые уложили новый щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает более глубокое сцепление с дорогой, и нанесли новую дорожную разметку.

Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 года, в нее вошло около 40 городских агломераций, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек. В Челябинской области по проекту всего отремонтируют 2310 километров автодорог. С 2019 года приоритетный проект выйдет на новый уровень и станет национальным, список агломераций пополнит Магнитогорская. К концу 2024 года доля дорог Челябинской области, соответствующих нормативам, составит 85%.

В прошлом году в программу вошли 13 объектов улично-дорожной сети Челябинска, площадь отремонтированного покрытия составила 573,5 тысяч кв. метров, объем финансирования – более 500 млн рублей. В этом году областная столица получила на реализацию проекта 700 млн рублей. Общее финансирование программы по всей области составило 2 млрд рублей, в том числе 1 млрд из федерального бюджета и еще один – из регионального.

Ранее Борис Дубровский сообщил, что в результате последовательного развития экономики Челябинской области правительство смогло устранить дефицит бюджета и увеличить доходы. Заработанные деньги используют для улучшения жизни людей. Губернатор назвал пять приоритетных направлений работы на ближайший год, в их числе – развитие инфраструктуры в городах и селах, а также отдельные проекты по обновлению общественного транспорта в Челябинске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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