Правительство России определит исполнителя реконструкции челябинского аэропорта

Правительство Российской Федерации определит единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома в Челябинске. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Челябинск готовится к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Очень важно, чтобы аэропорт по уровню своей инфраструктуры отвечали международным стандартам и предъявляемым требованиям. Недавно Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, появилась возможность двигаться дальше. Мы детально проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти. Итогом этой деятельности стало поручение Президента России Владимира Владимировича Путина, результатом выполнения которого станет распоряжение правительства Российской Федерации о назначении единственного исполнителя», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, правительство региона сейчас совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации ведет проработку аналогичного решения по выбору единственного исполнителя рекультивации свалки в городской черте Челябинска, закрытой в сентябре текущего года.



Челябинск, Ольга Арсентьева



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