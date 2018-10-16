Южноуральские муниципалитеты получат деньги за благоустройство

Самые благоустроенные города и села Челябинской области области получат деньги от Бориса Дубровского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, по решению губернатора победители областного конкурса на звание самого благоустроенного городского и сельского поселения разделят между собой призовой фонд в 27 миллионов рублей. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня на совещании с руководителями муниципальных образований.

На участие в конкурсе заявились 40 населенных пунктов. При подведении итогов учитывались показатели благоустроенности муниципальных образований, начиная от принятых нормативно-правовых актов в сфере благоустройства и заканчивая оценкой доступной и комфортной среды проживания. Победителей определяли в пяти категориях в зависимости от численности жителей.

Среди городов с населением от 100 тысяч человек вновь победу одержал Челябинск. Областной центр лишь на два балла обошел Магнитогорск (185 против 183). Столица региона отличилась в реализации государственной программы социально-экономического развития поселения (16 536,4 руб. на одного жителя) и муниципальной программы энергосбережения.

В категории городов с населением от 30 до 100 тысяч человек первенствовала Сатка. Она опередила победителя прошлого года, Южноуральск, и еще пятерых конкурентов, благодаря наибольшему экономическому эффекту от реализации программы энергоресурсосбережения, высокому уровню санитарного содержания поселения и лучшей обеспеченности спортивными площадками (2,3 кв. м на одного жителя).

Среди пяти городов-участников с населением до 30 тысяч человек лучшие показатели снова у Пласта (208 баллов). Он уверенно вырвал победу у Катав-Ивановска и Усть-Катава (второе и третье место) за счет успешной реализации программы по обеспечению доступной среды для жизни маломобильных групп населения, лучшей обеспеченности асфальтированными дорогами и лучшим среди конкурентов санитарно-эпидемиологическим состоянием.

В категории крупных сел (от 5 тысяч жителей) в конкурсе приняли участие пять населенных пунктов. Лучшим традиционно стало Увельское сельское поселение (219 баллов). Конкурсной комиссией отмечены: наилучший показатель участия в реализации государственных программ социально-экономического развития поселения (более 12 тысяч руб. на жителя),объем выделяемых муниципалитетом средств на благоустройствосела(5 519,67 руб. на человека) и высокий уровень развития доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Наиболее активной стала категория поселений с населением до пяти тысяч человек – 19 участников. Здесь тройка победителей поменялась полностью. Лучше всех с конкуренцией справилось село Саргазинское Сосновского района. В нем, по мнению комиссии, больше всего зеленых насаждений, асфальтированных дорог, игровых детских площадок, а также лучшая экология.

«Благодарю всех за участие и поздравляю победителей конкурса за звание самой благоустроенной территории. Я прошу всех глав проявить вовлеченность в это состязание и надеюсь, что в будущем количество участников увеличится», – подчеркнул Борис Дубровский.

Представляя победителей конкурса губернатору, заместитель главы региона Сергей Шаль анонсировал грядущие изменения, предложив связать проведение конкурса с реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На него Челябинская область в 2018 году получила свыше миллиарда рублей, в том числе федеральный бюджет – 854 миллиона рублей, областной – 200 миллионов рублей.



Губернатор Борис Дубровский на областных совещаниях с руководителями муниципальных образований неоднократно подчеркивал необходимость конкурса и в целом значимость работы по благоустройству населенных пунктов Южного Урала. Поэтому неслучайно главой региона было принято решение о денежном поощрении победителей состязания. Впервые призовой фонд конкурса по решению губернатора составил 27 миллионов рублей.



Выделение средств стало возможным благодаря тому, что за последние четыре года экономическая ситуация в регионе улучшилась. Развитие инфраструктуры в районах и городах области – это одно из пяти приоритетных социально значимых направлений, по которым правительство усилит работу в ближайший год. Также в их числе улучшение качества жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; обновление общественного транспорта и благоустройство дворов запустят для Челябинска; здоровый образ жизни и забота о детях.

Программа «Реальные дела», благодаря которой в городах и селах области идут работы по благоустройству, была инициирована губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Деньги были направлены на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог.



В 2018 году реализация программы продолжается. На решение первоочередных проблемных вопросов всем муниципальным образованиям из областного бюджета выделено более 500 млн рублей. Средства направлены на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство новых котельных и газификацию, реконструкцию социальных учреждений, а также приобретение новой техники. Всего в 2018 году планируется выполнить более 350 «реальных дел» в сфере благоустройства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, строительства, инфраструктуры.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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