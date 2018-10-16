Муниципалитетам дали два месяца на разработку комплексной системы организации дорожного движения

Южноуральским муниципалитетам поручено разработать комплексные схемы организации дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона Борис Дубровский провел заседание с главами муниципальных образований, где ему доложили об исполнении поручения Президента РФ Владимира Путина по разработке органами местного самоуправления комплексных схем организации дорожного движения.

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) – базовый стратегический документ, который определяет и систематизирует такие элементы транспортной инфраструктуры, как количество остановочных пунктов, пешеходных надземных и подземных переходов, технические средства организации движения.

«Без схемы мы сталкиваемся с такой ситуацией когда, условно, на небольшом отрезке улицы мы имеем три нерегулируемых пешеходных перехода, что в три раза повышает риск ДТП. При разработке документа мы можем сделать из трех нерегулируемых один регулируемый пешеходный переход, поставить светофор и тем самым повысить безопасность дорожного движения», – пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Он напомнил, что схемы согласно требованиям приказа Минтранса России в обязательном порядке должны быть разработаны во всех муниципальных образованиях с численностью населения свыше 10 тысяч жителей. В Челябинской области это 15 городских округов, 27 муниципальных районов и 22 поселения. По состоянию на 1 апреля 2018 года КСОДД разработаны в 11 муниципальных образованиях, ведётся подготовка в 36 территориях, не ведётся в 17 муниципалитетах.

«Работа должна быть закончена в установленные главой государства сроки – до 1 декабря 2018 года. Руководителей органов местного самоуправления прошу поставить вопрос на личный контроль и обеспечить выполнение поручений вовремя», – подчеркнул Борис Дубровский.

Безопасность дорожного движения и качество дорог – одно из направлений, по которым глава региона поручил правительству усилить работу в ближайший год. Приоритетными задачами Борис Дубровский также обозначил улучшение качества жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела». Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят для Челябинска. Не менее важное направление – здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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