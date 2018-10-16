Жители Коркино вынуждены замерзать из-за нерадивых чиновников

Коркино через суд обязала администрацию организовать надлежащее газоснабжение жилых домов

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, об отсутствии газа в жилом доме заявил 81-летний пенсионер.

Оказалось, что в 1994 году администрация Коркино предоставила ему земельный участок для строительства жилого дома. В 2008 году дом был построен, однако из-за отсутствия газоснабжения жить в нем зимой невозможно.

Администрация Коркинского городского поселения утвердила муниципальную программу «Газификация территории Коркинского городского поселения на 2016-2018 годы», которой предусмотрено строительство газопровода на улице, где проживает пенсионер. Была выполнена проектная документация на данный объект, однако в январе 2017 года управление государственной экспертизы по Челябинской области выдало отрицательное заключение, и чиновники о проекте забыли.

«По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованиями о понуждении администрации Коркинского городского поселения организовать надлежащее газоснабжение жилых домов, расположенных по улице Лесная, – сообщили в ведомстве. – Согласно решению суда администрация Коркинского городского поселения обязана принять меры к организации газоснабжения в течение двух лет с момента вступления решения в законную силу».

Правда, само решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 16.10.18

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