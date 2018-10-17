Муниципалитеты Челябинской области получат субсидии на рекультивацию свалок

Шесть муниципалитетов Челябинской области получат субсидии на рекультивацию свалок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, по решению губернатора Бориса Дубровского Озерскому, Троицкому, Златоустовскому, Верхнеуфалейскому городским округам, а также Карталинскому и Аргаяшскому муниципальным районам за счет областного бюджета будет предоставлена субсидия на подготовку проектов ликвидации свалок и рекультивации территории, на которой они размещены. Всего на Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает. Построение новой системы обращения с отходами – это не только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований. Наша общая цель – перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО, необходимо закрыть и рекультивировать, ответственность за это лежит на руководителях муниципалитетов. Президент России в майском указе 2018 года поставил задачу ликвидировать все свалки в границах городов к 2024 году. «До того как свалка будет рекультивирована, необходимо осуществлять мероприятия по поддержанию ее в безопасном для окружающей среды состоянии – обеспечивать контроль и своевременное тушение пожаров, предотвратить доступ населения на свалку. В первую очередь мы приступили к ликвидации свалок в черте населенных пунктов. Начали с самых масштабных – в Челябинске и Магнитогорске. В 2019 году из областного бюджета планируется предоставить субсидию еще шести муниципальным образованиям», – обозначил министр.

Сейчас операторы четырех кластеров ведут работы по получению единого тарифа, инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений о необходимости заключения договоров. Все региональные операторы согласно закону должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года. Главам муниципальных образований Борис Дубровский поставил задачу совместно с региональными операторами по обращению с ТКО определить необходимое количество контейнерных площадок, места их расположения и начать работы по их созданию. Министерством экологии региона по поручению губернатора были разработаны типовые контейнерные площадки, определена их ориентировочная стоимость.

«С 1 января 2019 года полномочия по созданию и содержанию контейнерных площадок переходят к главам муниципальных образований, поэтому необходимо уже сейчас планировать средства на их исполнение, провести ревизию существующих контейнерных площадок, составить реестр. Граждане судят об эффективности реформы исходя из того, с чем непосредственно сталкиваются каждый день – по состоянию контейнерных площадок», – обозначил министр экологии. Один их этапов организации новой реформы с ТКО – постепенный переход к раздельному сбору мусора, это обязанность регионального оператора.

Как отметил Сергей Лихачев, на начальном этапе целесообразно разделение всех коммунальных отходов на два контейнера: серый – для сбора органических отходов, и красный – для сбора отходов, которые могут быть повторно использованы (бумага, пластик, металл, стекло). Отдельно необходимо организовать раздельный сбор опасных компонентов ТКО – батареек и ртутных ламп. В 2017 и 2018 годах за счет средств областного бюджета приобретено 77 контейнеров для накопления опасных отходов и более 1000 контейнеров разной цветовой индикации для организации раздельного сбора ТКО. Эти контейнеры в настоящее время передаются из областной казны в муниципальную собственность.

Переход к цивилизованному обращению с ТКО в Челябинской области идет с 2016 года. Работа проводится в три этапа: разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, завершение конкурсных отборов региональных операторов по обращению с ТКО на территории всего региона и установление новых тарифов в сфере обращения с коммунальными отходами. Одновременно с реализацией каждого из этапов организуются работы по созданию новых объектов обращения с отходами, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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