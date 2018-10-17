Нет телевизора, зато есть таблетки: в уральском СИЗО обнаружены серьезные нарушения

В Магнитогорском следственном изоляторе №2 ГУФСИН России по Челябинской области выявлены нарушения законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, многочисленные нарушения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» обнаружились в ходе проверки: в первую очередь, не соблюдаются требования о раздельном размещении в камерах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также установленные нормы санитарной площади на одного человека.

Кроме того, в нарушение требований материально-бытового обеспечения, камеры, предназначенные для содержания несовершеннолетних и женщин, не были оборудованы холодильниками и телевизорами. В ряде камер число посадочных мест на имеющихся скамейках не соответствовало количеству лиц, содержащихся в камере.

«В помывочных помещениях санитарного пропускника следственного изолятора имелось частичное разрушение кафельного покрытия, частичное отсутствие потолочной плитки, были разбиты зеркала, на трубах имелись ржавые потеки, отсутствовали резиновые настилы», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, установлены факты несоблюдения содержащимися под стражей требований режима и правил внутреннего распорядка, установленных в следственном изоляторе.

Так, днем ряд обвиняемых спал, были занавешены камеры видеонаблюдения. В камерах обнаружены многочисленные лекарственные препараты, в том числе без упаковки. Арестованные не исполняли обязанности дежурного по камере.

По всем фактам выявленных нарушений начальнику ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области прокурором внесено представление об их устранении.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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