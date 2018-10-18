Более 800 обманутых южноуральских дольщиков к концу года получат жилье

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по решению проблем дольщиков, в которой стало на пять объектов меньше. Долгожданные квартиры получат более 800 человек.

Обновленная «дорожная карта» опубликована на сайте правительства Челябинской области. Из новой редакции исключены три дома компании «Гринфлайт» и по одному дому ООО «Речелстрой» и «ЧелСИ».

«В сентябре удалось сдать в эксплуатацию пять домов из «дорожной карты», а значит более 800 человек, наконец, смогут заселиться в свои долгожданные квартиры. Это результат большой совместной работы застройщиков, инвесторов, органов власти, силовых структур и, конечно, самих дольщиков. Но на этом нельзя останавливаться, необходимо восстановить в правах всех пострадавших граждан и не допустить пополнения «дорожной карты» новыми объектами», – подчеркнул Борис Дубровский.

На сегодня в «дорожную карту» внесен 31 проблемный дом, в котором насчитывается около трех тысяч дольщиков, чьи права нарушены, 1487 из них входят в федеральный реестр. К концу 2018 года «дорожную карту» ждет самая глобальная корректировка: из нее должны исключить еще 14 проблемных домов. В правах будут восстановлены еще порядка 800 человек из федерального реестра.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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