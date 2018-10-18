Челябинская область представила свой опыт по внедрению общественного контроля на объектах дорожного строительства

В Челябинской области сложилась одна из лучших практик в России по внедрению общественного контроля на объектах дорожного строительства. Об успехах в реализации программы «Безопасные и качественные дороги» рассказали представители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта на Международной выставке «Дорога 2018», которая проходит в Казани.

«У нас достаточно развитая дорожная сеть: есть и популярные туристические маршруты, и магистрали, соединяющие промышленные центры Южного Урала. Но программа «Безопасные и качественные дороги» позволяет постепенно приводить в порядок не только федеральные и региональные трассы, а, что важнее, и местные дороги. Мы должны сделать автомобильное движение в городах и селах комфортным и безопасным. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры области является одной из приоритетных задач для правительства», – заявил губернатор Борис Дубровский.

Сегодня на выставке с докладом выступил начальник управления дорожного хозяйства министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Он рассказал, что в начале сезона министерством была сформирована рабочая группа по общественному контролю, в которую вошли преподаватели вузов и студенты, ветераны дорожной отрасли и учителя, строители и бухгалтеры, а также активисты регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.

«Мы начали работу с общественниками с того, что предельно понятно и просто рассказали им об особенностях работы дорожников, открыто показали все этапы, строительный и лабораторный контроль. Все это для того, чтобы из критиков люди стали нашими единомышленниками. И нам удалось достичь главной задачи: общественники подключились к активной работе с населением, сделав общественное мнение более объективным», – отметил он.

По словам Алексея Нечаева, любой дорожный ремонт вызывает у жителей негативные эмоции. Так, один из ярких примеров в работе общественников – это реагирование с социальных сетях на критические высказывания в адрес дорожников. Общественники сами начинают разъяснять причины возникновения неудобства, и в какие сроки будут завершены работы.

Выставка «Дорога 2018» проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Росавтодора. Особое внимание на выставке уделят ходу и реализации приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Челябинская область участвует в проекте второй год подряд и за это время показала хорошие результаты. Так, по итогам 2017 года субъект занял шестое место из 38-ми в общем рейтинге по исполнению программы. Область организаторы выставки пригласили в качестве одного из самых эффективных исполнителей программы в части работы с общественностью. Известно, что в следующем году к проекту «Безопасные и качественные дороги» присоединится Магнитогорская агломерация.

Ранее губернатор Борис Дубровский сообщил, что в результате последовательного развития экономики области правительство смогло устранить дефицит бюджета и увеличить доходы. Заработанные деньги глава региона поручил использовать для улучшения жизни людей здесь и сейчас. В числе ключевых направлений работы на ближайший год – развитие дорожной инфраструктуры региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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