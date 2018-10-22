На Южном Урале более 56 млрд рублей направлено на развитие транспортной инфраструктуры

В Челябинской области завершается сезон дорожных работ. В этом году дорожный фонд региона составил 13,4 млрд рублей, из них 12,4 млрд – в средства областного бюджета. Развитие транспортной инфраструктуры Южного Урала – один из приоритетов в работе правительства, считает губернатор Борис Дубровский.

«Нам, наконец, удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии. В связи с этим на следующие несколько лет работы мы выделяем пять ключевых направлений в развитии Челябинской области, одно из которых мощное развитие дорожной инфраструктуры Челябинска и региона в целом», – подчеркнул Борис Дубровский, определяя задачи для областного правительства по формированию бюджета на 2019 год.

В период с 2014 по 2018 годы в Челябинской области на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог было направлено порядка 56,5 млрд рублей, из них 51,3 млрд решением губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета, а 5,2 млрд составила финансовая поддержка из федеральной казны.

За это время в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено более 276 километров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Отремонтировано более 512 километров областных и муниципальных автодорог, новая разметка нанесена более чем на 30 тысячах километров.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение сохранности дорожной сети Южного Урала. Автомобильные дороги поддерживаются в транспортно-эксплуатационном состоянии. На сегодняшний день этот показатель в Челябинской области составляет порядка 59%. К 2024 году доля дорог на Южном Урале, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85%. Ежегодно в режиме нормативного состояния региональные и федеральные трассы поддерживает более 600 автомобилей специальной техники.

На сегодня обеспечено устойчивое сообщение даже с самыми отдаленными территориями. С 2014 по 2018 годы в Челябинской области перевезено более 42 млн пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Областными властями решен социально важный вопрос – сохранен железнодорожный маршрут Аша – Кропачево, который до этого был отменен, так как считался убыточным. На сегодняшний день он субсидируется из областного бюджета, а время следования определено с учетом мнения жителей.

Также за последние четыре года появились рейсы по приоритетным направлениям: из Челябинска в Минеральные Воды, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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