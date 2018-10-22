На ММК подвели итоги летней оздоровительной кампании

В Группе ПАО «ММК» подвели итоги летней оздоровительной кампании для детей членов профсоюза.

С начала этого года первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК» ГМПР направлено 13 миллионов рублей на оздоровление в загородных центрах детей членов профсоюза. Это – традиционная статья расхода профсоюзного бюджета. За последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на 2 миллиона рублей.

Принятая в начале года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3,5 тысячи рублей.

По итогам летней кампании этого года в детских лагерях отдохнули около 4 тысяч детей членов профсоюза. Большинство из них – в центрах, входящих в комплекс, курируемый Магнитогорским металлургическим комбинатом, – это «Горное ущелье», «Уральские зори» и «Скиф».

В этом году «первичке» Группы ММК на базе «Горного ущелья» удалось реализовать необычный проект – первую профильную смену с профсоюзной тематикой. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР. Они ежедневно выезжали в детский центр, где проводили деловые игры, различные тренинги и форумы. Опыт получил положительную оценку и руководства лагеря, и детей.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 22.10.18

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