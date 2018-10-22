В Копейске появилась современная велотрасса

У спортсменов Копейска появилась современная велотрасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, по решению губернатора Бориса Дубровского в рамках программы «Реальные дела», направленный на решение остро стоящих вопросов в муниципальных образованиях, Копейский городской округ получил 17 млн рублей на строительство современной велотрассы для единственной на Южном Урале школы велосипедного спорта,

по праву считающейся одной из лучших в России.

«Трасса копейским велосипедистам была просто необходима – раньше ребятам приходилось заниматься на дорогах общественного пользования и в парках, что не обеспечивало безопасности тренировочного процесса. Сегодня нам удалось решить эту проблему и построить современную велодорожку в парке Победы, – подчеркнул Борис Дубровский. – «Реальные дела» в Челябинской области продолжаются. Я решил увеличить финансирование проекта на 2019 год, чтобы он и дальше служил своей главной цели – помогал решать наболевшие проблемы региона. Мы должны создать максимально комфортные и удобные условия жизни для людей. Поэтому объекты, которые попадут в проект, необходимо в первую очередь обсудить с жителями, посоветоваться с ними, что важнее всего выполнить в 2019 году, а также в перспективе на ближайшие три года».

Строительство велотрассы началось в этом году в рамках программы «Реальные дела» в парке Победы, 12 из 17-ти млн рублей пошло на строительство самой велодорожки, остальные средства использовали на устройство моста, освещения и благоустройство. Сейчас в Копейске заканчивается строительство первой очереди велотрассы, сдача которой запланирована на 15 ноября.

«Буквально за три месяца были проведены работы первого этапа и построена велодорожка длиной 1,9 километров с устройством освещения. В следующем году мы надеемся получить уникальную велодорожку длиной до четырех километров, аналогов которой нет в Челябинской области. Подобные трассы есть в Башкирии, в Свердловской области, скоро такая трасса будет и у нас», – рассказал заслуженный тренер России копейской спортшколы олимпийского резерва №2 Игорь Ивашин.

Занятия по велоспорту на новом объекте будут проходить по 6 часов в день, в остальное время жители Копейска могут кататься здесь на лыжероллерах и роликовых коньках. Дополнительная дорожка появится вдоль трассы для скандинавской ходьбы.

Глава Копейского городского округа Владимир Можин отметил, что реконструкция парка Победы будет продолжена. В 2019 году планируется строительство внутреннего кольца велодорожки, и протяженность второй велотрассы составит до двух километров. «Очень здорово, что Борис Александрович услышал наши пожелания и включил Копейск в программы, которые преображают округ. Средства по проекту «Реальные дела» и программе «Формирование комфортной городской среды» выделяются главой региона значительные, и Копейск почувствовал эту поддержку», – отметил глава.

В планах масштабной реконструкции парка создать не только современную спортивную инфраструктуру, но и сделать парк Победы местом для семейных прогулок и отдыха. В окончательном варианте в парке должны появиться очищенный от грязи и ила пруд, пешеходные дорожки, скамейки, кафе и фонтан.

«Много десятилетий состояние парка вокруг стадиона «Химик» не поддерживалось на должном уровне. Благодаря проводимой реконструкции, парку дается вторая жизнь. Несколько лет назад прошла реконструкция стадиона, сейчас проводится строительство велодорожки. Мы надеемся, что в дальнейшем будут проведены работы по обустройству территории, чтобы в парк можно было прийти отдыхать с детьми и семьями. По проекту, здесь должны появиться детские площадки, аттракционы и места для семейного отдыха. Если так произойдет, то это будет очень хорошим делом для всех горожан», – считает председатель местного отделения «За возрождения Урала» Евгений Малиновский.

Ранее губернатор Борис Дубровский сообщил, что за последние четыре года удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов. В результате последовательного развития экономики области правительство смогло устранить дефицит бюджета и увеличить доходы. В этой связи глава региона выделил пять ключевых направлений развития региона в числе которых расширение проекта губернатора «Реальные дела». «Реальные дела» инициировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2016 году, проект был принят для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. Из областного бюджета было выделено более 1 млрд рублей, на который в итоге удалось реализовать более 5 000 проектов. По поручению Бориса Дубровского в 2018 году в Челябинской области реализация программы продолжается. На решение первоочередных проблемных вопросов всем муниципальным образованиям из областного бюджета выделено более 500 млн рублей. Всего в 2018 году планируется выполнить более 350 «реальных дел» в сфере благоустройства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, строительства, инфраструктуры и иной (приобретение техники, замена окон в учреждениях и пр.).

Копейск, Ольга Арсентьева

Копейск. Другие новости 22.10.18

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