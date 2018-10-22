Челябинская область предложила Узбекистану ряд совместных проектов

Губернатор Борис Дубровский подвел итоги участия Челябинской области в Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Президент РФ Владимир Путин, возглавивший большую российскую делегацию, назвал область регионом с одним из самых активных темпов роста экономического сотрудничества с республикой.

«Отмечу, что двусторонние экономические связи развиваются весьма успешно. Товарооборот, как мы уже говорили неоднократно сегодня, в 2017 году вырос на 34 процента, в январе-августе увеличился ещё на 30 процентов. Мы видим, что контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана становятся всё более интенсивными и разнообразными. В текущем году уже состоялось свыше 20 взаимных визитов руководителей регионов, с российской стороны особенно активны Москва, Петербург, Оренбургская, Челябинская области», – отметил президент.

На полях форума губернатор Борис Дубровский предложил создать систему взаиморасчета в национальных валютах, а также упростить прохождение сертификационных процедур.

«Челябинская область тесно и эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. По итогам 2017 года регион занял первое место по объему экспорта в республику среди всех субъектов России. В этом году сохраняется тенденция на увеличение товарооборота, рост уже составил 40%, – подчеркнул Борис Дубровский. – Мы готовы предложить мясо птицы, куриное яйцо и другие востребованные в Узбекистане продукты питания. Для этого считаю важным решить два вопроса. Первый – это движение к созданию системы взаиморасчета в национальных валютах, а это возможно, в том числе, за счет увеличения импорта из Узбекистана. Второй – упрощение прохождения сертификационных процедур. Необходимо исключить их задвоение».

Губернатор подчеркнул, что Южный Урал активно развивает свои компетенции в сфере сельского хозяйства, но прежде всего Челябинская область – это промышленный регион: более 80% оборота с Узбекистаном традиционно приходится на поставки металлургической и машиностроительной продукции таких предприятий, как Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский компрессорный завод, Челябинский трубопрокатный завод, Уральский автомобильный завод, «Конар», «Крановые технологии».

По словам губернатора, компании Челябинской области готовы принять активное участие в реализации крупных инфраструктурных проектов и программ «Жилищное строительство» и «Модернизация газопроводов Республики Узбекистан».

Также Борис Дубровский сообщил, что южноуральские сельхозпроизводители заинтересованы в наращивании объемов продаж и расширении номенклатуры поставляемой продукции.

«Именно эти предприятия формируют базу для развития наших взаимоотношений. И для них также важна возможность расчета в национальных валютах», – подчеркнул Борис Дубровский.

Челябинская область и Республика Узбекистан регулярно проводят взаимные визиты, в которых особое место определено для представителей бизнес-сообщества. Результатом данной работы стало увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции Южного Урала в Узбекистан, который за 2017 год превысил 11 тыс. тонн. В 2018 году объемы поставок увеличились.

«Сегодня при поставке сельскохозяйственной продукции в большинстве случаев используется автотранспорт. В связи с ростом объема поставок будут максимально использоватьсявозможности транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», который введен в эксплуатацию в 2015 году как объект экономической интеграции между странами ШОС, в том числе с Узбекистаном. Это сухой порт с мощностью по перевалке контейнеров 2,5 млн тонн в год с возможным увеличением объема. Эти логистические возможности в настоящее время рассматриваются нашими крупнейшими предприятиями в сфере пищевой промышленности: «Союзпищепром», «Макфа», «Сигма» и «Ресурс», которые давно и стабильно поставляют на территорию Узбекистана растительное масло, крупы, муку, макаронные и кондитерские изделия», – рассказал Борис Дубровский.

Ранее губернатор принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое прошло 12 октября в Душанбе. На мероприятии председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в декабре в Челябинске состоится первый Форум глав регионов ШОС.

Челябинская область по итогам 2017 года занимает первое место среди регионов России по товарообороту с Узбекистаном. В прошлом году он составил 291,5 млн долларов (176,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – 282,2 млн (176%), импорт – 9,3 млн (увеличился почти в 2 раза). В первом полугодии 2018 года товарооборот составил 152,0 млн долларов (139,8% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт – 140,7 млн (135,7%), импорт – 11,3 млн (увеличился более чем в 2 раза).В области зарегистрировано 33 коммерческих предприятия, в качестве учредителей которых выступают физические и юридические лица из Узбекистана.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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