Дмитрий Медведев и Борис Дубровский обсудили подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудили подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации.

Ведется строительство конгресс-холла и общественного делового центра – ключевых объектов, которые будут задействованы в приеме порядка тридцати делегаций стран-участников мероприятия, а также формирование гостиничной инфраструктуры. По всем этим объектам решен вопрос финансирования, они будут построены точно в срок.

На деньги частного инвестора началось строительство нового современного терминала челябинского аэропорта, работы будут завершены в 2019 году. «Пассажиропоток аэропорта увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом (с 1,3 млн человек в год до 1,5 млн), после саммитов рассчитываем выйти на цифру в 2,5 млн человек в год. Недавно Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, появилась возможность двигаться дальше», – отметил Борис Дубровский.

На встрече обсуждался и текущий статус подготовки к строительству ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». Сейчас завершены все предпроектные мероприятия, и есть высокая готовность к тому, чтобы приступить к проектированию. Сформировано понимание по консорциуму партнеров, имеются совершенно конкретные заинтересованные инвесторы, готовые предоставить часть финансирования на строительство вскладчину с государством. Компании, которые нарастят или приобретут компетенции, востребованные при строительстве высокоскоростных магистралей, обеспечат себе загрузку производственных мощностей и, соответственно, перспективу развития на несколько десятилетий вперед. Кроме того, данная ВСМ присутствует в заявке Екатеринбурга на проведение в 2025 году международной выставки «ЭКСПО». Челябинск возьмет на себя часть бизнес-потоков, разгрузив аэропорт «Кольцово».

Москва, Игорь Юров

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