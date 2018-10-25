Президент России Владимир Путин открыл завод по производству высоковольтных электродвигателей в Челябинске (ФОТО)

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из своей резиденции в Москве совместно с прибывшим туда председателем Совета министров Итальянской республики Дж. Конте дал разрешение на запуск завода АО «Русские электические двигатели» в Челябинске. В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Давая разрешение на запуск производства, Владимир Путин отметил, что итальянские инвесторы, работающие в России, стремятся к наращиванию промышленной кооперации.

«Показательный пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества – только что введённый в эксплуатацию завод в Челябинске. Это инновационное предприятие полного цикла построено по итальянским технологиям и будет выпускать высоковольтные электрические силовые установки, отвечающие передовым стандартам энергоэффективности и безопасности. Проект стал результатом тесного партнёрства российских компаний «Транснефть» и «КОНАР» с мировым лидером в области промышленных энергосистем – итальянской компанией Nidec», – сказал глава государства.

АО «РЭД» создано в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о локализации важнейших производств на территории страны для обеспечения независимости важнейших для экономики отраслей от влияния внешних факторов.

Завод «Русские электрические двигатели» создан для импортозамещения производства высоковольтных электродвигателей.

«Мы активно работаем с итальянскими промышленниками с 2004 года. За это время успешно реализовано около 200 контрактов. На долгосрочной и взаимовыгодной основе идет сотрудничество с 20 компаниями из Италии. В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. По тем направлениям промышленного производства, которые сформированы здесь, на территории индустриального парка «Станкомаш», совместно с компанией «Транснефть» мы создаем такие компетенции, которые позволяют нам самим определять наше будущее. Мы готовы к любым вызовам и решению любых задач – конечно, в рамках законов физики», – пояснил генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

Завод, представляющий собой передовое высокотехнологичное производство, оснащен более 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы – уникальное высокоточное оборудование. Объем производства АО «РЭД» составит до 300 высоковольтных электродвигателей в год мощностью до 14 мегаватт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 мегаватт.

Продукция нового завода в будущем может использоваться для нужд нефтяной и газовой промышленности, судостроения, электроэнергетики и других отраслей России. Завод способен обеспечить потребности не только российских предприятий, но и выпускать конкурентную на мировом рынке продукцию.

Строительство завода было начато в апреле 2016 года, в закладке первого камня принимал участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируемая численность работников АО «РЭД» после ввода предприятия в эксплуатацию – 350 человек, на сегодня численность составляет 263 человека. Завод будет выпускать до 300 высоковольтных электродвигателей в год при работе в трехсменном режиме, в том числе: асинхронные взрывозащищенные горизонтальные и вертикальные электродвигатели мощностью 0,3 – 5,0 МВт (50 %); асинхронные общепромышленные горизонтальные электродвигатели мощностью 1,25 – 8,0 МВт (20%); синхронные взрывозащищенные и общепромышленные горизонтальные электродвигатели мощностью 6,3 – 14,5 МВт (30%).В перспективе продукция сможет поставляться организациям топливно-энергетической отрасли, производителям ветряных установок с ветрогенераторами, судостроительной промышленности, производителям дизель-генераторов.

АО «РЭД» – это уже второе предприятие в г. Челябинске, созданное в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о локализации ключевых производств на территории страны. В 2016 году введен в эксплуатацию завод по производству насосного оборудования.

Фотграфии предоставлены пресс-службой губернатора Челябинской области

Челябинск, Светлана Намская

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