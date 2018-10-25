На Южном Урале ожидается сильный ветер

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, 26 октября ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

При этом будет тепло – до +19 градусов по области, до +16 в Челябинске.

Возможны небольшие дожди.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.18

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