В Верхнем Уфалее украли 1 млн рублей при ремонте местной больницы

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о хищении около 1 млн рублей при ремонте местной больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области,

по информации региональной контрольно-счетной палаты была проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на ремонт крыши здания ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей».

Установлено, что в 2017 году медицинское учреждение заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания больницы с теплым переходом на общую сумму свыше 4,7 млн рублей.

В ходе проверки выявлены фактически невыполненные работы и работы, не предусмотренные сметной документацией. В акте КС-2, подписанным заказчиком, подрядчиком и строительным контролем, указаны материалы и работы, объем которых не подтвержден заключением контрольно-счетной палаты.

Таким образом, выявлен факт хищения неустановленными лицами с использованием служебного положения денежных средств в размере около 1 млн. рублей, принадлежащих министерству здравоохранения Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 25.10.18

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