В Челябинской области утвердили проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Вопрос рассматривался сегодня на заседании правительства под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, – многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии», – подчеркнул глава регона.

Следующий год – юбилейный для Челябинской области, регион отметит свое 85-летие. «Мы должны встретить эту дату достойно. Так, чтобы наши земляки почувствовали уже в ближайшее время: жизнь становится лучше и комфортнее. Это приоритет правительства области, а значит и регионального бюджета на 2019 год. Это наша общая задача», – обратился к членам правительства губернатор.

Пятью ключевыми направлениями работы областного правительства в ближайшие годы станут поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, мощное инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела». И наконец, пятый приоритет – это дети и молодежь, забота о будущем области.

Основная задача бюджета на три года – это инвестиции в ключевые направления социально-экономического развития региона. Прежде всего это социальная поддержка граждан, о чем сказано в новом «майском» указе президента РФ: национальные проекты в области здравоохранения, образования, демографии, экологии, а также активное инфраструктурное развитие.

В основу проекта областного бюджета на 2019-2021 годы лег целевой (максимальный) вариант прогноза социально-экономического развития области на соответствующий период, который предусматривает рост основных бюджетообразующих показателей. В 2019 году региональный бюджет на 86% будет формироваться за счет собственных доходов. «Собственные налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета на 2019 год запланированы в сумме 143,5 млрд рублей», – проинформировал участников заседания министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Федеральные средства, предусмотренные для региона на 2019 год, включены в проект областного бюджета в сумме 23 млрд рублей. Эти цифры еще изменятся после второго чтения федерального бюджета. Таким образом, общий объем доходов областного бюджета на 2018 год рассчитан в сумме 166,5 млрд рублей с приростом к первоначальному уровню 2018 года на 18%.

Расходы областного бюджета 2019 года составят 171,5 млрд рублей с увеличением на 13% к уровню текущего года. Областной бюджет рассчитан с первоначальным дефицитом в 5 млрд рублей.

Доля расходов социального блока традиционно будет выше 70%. Объем этих расходов в следующем году увеличится на 8 млрд рублей и составит 117,7 млрд рублей. «Полным рублем обеспечены решения по заработной плате работников бюджетной сферы, обозначенные в «майских» указах президента 2012 года», – уточнил министр. Достигнутый уровень заработной платы в привязке к среднемесячной зарплате по экономике будет сохранен.

Губернатор Борис Дубровский принял решение сохранить меры социальной поддержки мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет без привязки к возрасту выхода на пенсию, а также запланированы единовременные выплаты южноуральцам ко Дню пожилого человека, которые впервые изначально включены в бюджет. Также принято решение проиндексировать все социальные выплаты, установленные региональным законодательством, на уровень инфляции и рост жилищно-коммунальных тарифов.

Особым приоритетом в течение ближайших трех лет станут вложения в инфраструктурное развитие Челябинской области. В целом, «бюджет развития» на подготовку саммитов ШОС и БРИКС в 2019 году составит порядка 30,7 млрд рублей, в том числе почти 11 млрд рублей – капитальное строительство, 12,5 млрд рублей – дорожный фонд. Существенно увеличена статья расходов на охрану окружающей среды – практически втрое.

Что касается межбюджетных отношений с муниципалитетами, в предстоящие три года они будут совершенствоваться в сторону повышения прозрачности и ориентированы на сохранение устойчивости местных бюджетов.

Борис Дубровский отметил, что главный финансовый документ области сбалансирован. Проект бюджета был одобрен членами правительства, он будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона в ноябре.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.10.18

Зима близко: на Урале ожидаются снег и мороз. / Куриный помет или чадящий разрез: в Челябинске ищут виновника смога. / Учителя танцев обвиняют в домогательствах к 7-летней девочке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»