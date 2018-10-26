Сельхозпроизводители Южного Урала получат деньги на увеличение поголовья КРС

Сельхозорганизации и фермеры Южного Урала получат 40 млн рублей в виде субсидии из областного бюджета.

Порядок выплаты средств господдержки на увеличение поголовья молочных и мясных коров в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона утвердил губернатор Борис Дубровский на заседании правительства Челябинской области.

«Все наши программы поддержки работают на стратегическую задачу обеспечить жителей области разнообразными продуктами питания, и эта задача сегодня выполнена в полном объеме. Поэтому мы и впредь будем поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Нужно делать сельское хозяйство прибыльным, а для этого, в том числе, повышать социальный статус села», – подчеркнул Борис Дубровский.

Челябинская область занимает четвертое место в России по производству мяса скота. В целом государственная поддержка отрасли животноводства в регионе за год увеличена в полтора раза и составит более 700 млн рублей. Выплачиваемые субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве, на производство и реализацию молока, на поддержку мясного животноводства, на племенное дело, а также на увеличение поголовья коров помогают нарастить объемы производства молока и мяса в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

Животноводство мясного и молочного направления является одним из самых затратных агропроизводств, а инвестиции имеют большой срок окупаемости. Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, сегодня в молочном производстве региона наметились положительные тенденции, которые обусловлены усилением региональной господдержки, переоборудованием ферм. Впервые за долгие годы положительная динамика в молочном производстве была отмечена в 2017 году.

В 2018 году за 9 месяцев производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 101,4%, или 149,6 тысяч тонн молока, молочная продуктивность за этот же период увеличилась на 108 кг и составила 4366 кг.

Чтобы обеспечить рост производства продукции и повысить уровень обеспеченности южноуральцев молоком и мясом крупного рогатого скота, в областном бюджете предусмотрено 40 млн рублей на возмещение затрат на увеличение поголовья коров. В прошлом году субсидии получили 55 хозяйств. Рост поголовья коров в сельхозорганизациях и К(Ф)Х составил 700 голов (2017 год – 53,4 тысяч голов коров, 2016 год – 52,7 тысяч голов). Ставка субсидии, согласно утвержденному порядку, составит 40 тысяч рублей за одну голову, введенную в основное стадо как молочного, так и мясного направления. Учитывая, что средняя стоимость коровы для хозяйств составляет 73 тысячи 600 рублей, субсидия позволит компенсировать 54% затрат на увеличение поголовья. Также на развитие отрасли предприятия привлекают льготные кредиты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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