Контроль за питьевой водой на Урале перевели в онлайн-режим

Более 60% россиян не интересуются качеством воды, при этом 84% потребляют водопроводную воду. Таковы данные последних опросов ВЦИОМ.

В крупнейших городах Урала жители сначала предпочитают кипятить, фильтровать или отстаивать ее. Но, и такие методы не до конца эффективны. В Екатеринбурге и Челябинске контролировать качество питьевой воды для горожан помогают SIM-карты «МегаФона». В этих городах умные решения впервые применили в телеметрической системе контроля качества воды и функционирования водоматов.

Специалисты компании «Водоробот» организовали круглосуточный онлайн-анализ воды. Благодаря IoT-технологии «МегаФона» в реальном времени система отображает процесс работы каждого водомата.

Основные рабочие параметры: объем подготовленной воды, ресурс и работоспособность фильтров, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания с помощью передачи данных по мобильной сети автоматически поступают на монитор диспетчеру.

«Каждый раз, когда вода из водомата наливается в бутылку покупателя, благодаря телеметрической системе автоматически снимаются показатели ее качества. Если есть несоответствие запрограммированным параметрам, система сообщит об этом в технический отдел. Дистанционно мы видим работу всех установок фильтрации. Чтобы обеспечить жителям городов чистую и доступную по цене воду, мы используем не только лабораторные исследования, но и современные телеком-технологии», – рассказал главный инженер компании «Водоробот» Александр Кондрашкин.

Помимо онлайн-мониторинга качества воды, специалисты «Водоробота» перевели на онлайн-контроль и весь автопарк специалистов по техническому обслуживанию водоматов. В каждый автомобиль установили бортовой контроллер с SIM-картой «МегаФона». Датчик обеспечивает сбор и передачу телематических данных. IoT-система оператора автоматически собирает и отображает на онлайн-карте все эксплуатационные параметры автомобиля: определяет его местонахождение, скорость, показывает маршрут, уровень и расход топлива, пробег транспортного средства.

«Любой бизнес можно сделать более эффективным. Именно для этого у нас есть технология интернета вещей (IoT). Онлайн-управление автопарком повышает дисциплину и стиль вождения водителей, а онлайн-мониторинг показателей работы техники позволяет своевременно устранять и предотвращать сбои. Свердловский и Челябинский бизнес входят в ТОП-5 регионов Урала по подключениям таких услуг», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Каждая четвертая SIM-карта оператора на Урале используется в оборудовании. Всего по стране в IoT-решениях работает уже 6,6 млн SIM-карт «МегаФона».

Отметим, в Челябинске работает 40 водоматов с контролем качества воды – станции работают в жилых микрорайонах автоматически в круглосуточном режиме.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.10.18

Миасцы отстояли право на тишину. / От Рональда к Дональду. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Объем валового регионального продукта в Челябинской области увеличился на 25%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»