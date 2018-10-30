Челябинская область получит из федерального центра 14 автомобилей «скорой помощи»

По распоряжению правительства Российской Федерации в Челябинскую область поступят 14 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

В 2018 году на федеральные средства уже купили 9 автомобилей скорой медицинской помощи класса В. Все они соответствуют новому ГОСТу, который предъявляет более строгие требования к безопасности и комфорту. Также в 2018 году из бюджета Челябинской области выделено 4 миллиона рублей, на которые приобретено 2 санитарные машины и один автомобиль скорой медицинской помощи (он направлен для пополнения автопарка в Чесменский район).

«Важно, чтобы кареты «скорой» оперативно приступили к работе, особенно в тех муниципалитетах, где в них остро нуждаются. Это необходимо для развития образования и повышения качества медицинского обслуживания в крупных городах и на селе», – подчеркнул Борис Дубровский.

Обновление парка машин скорой медицинской помощи проходит в регионе каждый год в плановом режиме. Так, в 2014 году за счет средств областного бюджета было приобретено 4 машины класса В и 2 машины класса А. В 2015 году на средства региональной казны закуплено 63 автомобиля скорой медицинской помощи: 24 единицы класса В на базе Соболь, 7 единиц класса В на базе ГАЗ, 23 единицы класса В на базе УАЗ, 6 единиц класса В на базе Мерседес Бенц и 3 реанимобиля (класс С). В 2016 году 34 автомобиля скорой медицинской помощи поступили в Челябинскую область за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В 2017 году по решению губернатора Бориса Дубровского на приобретение машин скорой медицинской помощи из областного бюджета было выделено более 114,5 млн рублей. На эти средства закуплено 50 автомобилей скорой помощи: класса В на базе ГАЗ для городов и класса В на базе УАЗ с полным приводом для сельских районов области. Также в 2017 году еще 21 автомобиль скорой медицинской помощи был приобретен на федеральные деньги.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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