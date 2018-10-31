Подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске будет курировать Мутко

Подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске будет курировать Виталий Мутко: вице-премьер РФ возглавит оргкомитет по инфраструктуре.

По сообщению пресс-службы вице-премьера, Мутко уже обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским первоочередные вопросы.

Региональным властям поручено подготовить перечень задач, требующих немедленного решения. Прежде всего, речь идет об аэропорте и местах проживания делегаций.

Напомним, Виталий Мутко с октября 2016 года курировал в правительстве России спорт, туризм и молодёжную политику. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет, в связи с допинговым скандалом, пожизненно запретил Мутко на посещение олимпийских игр. Затем последовало его исключение из состава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018. 18 мая 2018 года Мутко получил пост вице-премьера России по вопросам строительства и регионального развития

Челябинск, Павел Зварзин

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