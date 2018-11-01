Денис Мацуев поддержал решение создать симфонический оркестр в Челябинске

В Челябинске появится симфонический оркестр – соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Член совета по культуре при президенте РФ, народный артист РФ Денис Мацуев поздравил южноуральцев с этим знаменательным событием.

«Радостная новость! В Челябинске появится большой настоящий симфонический оркестр. Меня лично эта новость радует вдвойне, потому что о необходимости создания такого коллектива последние годы я говорил постоянно. Наличие в регионе собственного симфонического оркестра поднимает культурную и вкусовую планку на новую высоту. Меломаны, которых в Челябинской области огромное количество, будут теперь иметь возможность слушать шедевры симфонической музыки в исполнении своего оркестра. И это потрясающая новость.

Фестиваль в Челябинске – один из моих самых любимых. Мне очень дорога публика, с которой мы встречаемся в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Миассе в рамках фестиваля и просветительской деятельности фонда «Новы имена». Новый оркестр создаётся на базе филармонического оркестра «Классика» под управлением Абдурахманова Адика Аскаровича. С этим оркестром мы сотрудничаем каждый год, благодаря ему не привозили большие оркестры из других регионов, а на время фестиваля расширяли «Классику», приглашая музыкантов из других оркестров, поэтому я могу быть уверенным в высоком классе нового оркестра. Теперь же это будет не оркестр фестиваля, а самостоятельный творческий коллектив, – написал на своих страницах в социальных сетях народный артист РФ, пианист Денис Мацуев. – Я очень надеюсь, что и у Челябинского симфонического оркестра будет большое будущее. Отдельно благодарю за принятое решение губернатора Бориса Александровича Дубровского, с которым мы знакомы и который очень помогает культуре Челябинской области и нашему фестивалю здесь. Челябинск уже многие годы был достоин иметь собственный симфонический оркестр. И вот справедливость восторжествовала. Поздравляю нас всех с этим событием. Мы с этим оркестром обязательно выступим. Вполне возможно уже весной этого сезона. Держу за это кулаки».

Речь о создании симфонического оркестра как музыкального бренда Челябинска, главного представительского элемента региональной культуры, ведется уже несколько лет. Собственный симфонический филармонический оркестр позволит дать дополнительные места выпускникам уральских вузов, закрепит в городе талантливую молодёжь, будет способствовать возвращению в город челябинцев – выпускников столичных вузов.

Вопрос о создании оркестра на протяжении нескольких лет находится под пристальным вниманием члена совета по культуре при Президенте РФ, народного артиста РФ Дениса Мацуева. Он не раз заявлял о потребности создания на Южном Урале полноценного симфонического оркестра. В частности, в 2018, во время проведения в Челябинске VII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет», музыкант отметил, что наш город остается последним миллионником России, не имеющим такого коллектива, и призвал рассмотреть решение о создании собственного симфонического оркестра. Мацуев убежден: наличие высококлассного симфонического коллектива обеспечит продвижение музыкального искусства региона на принципиально ином уровне. Финансирование нового коллектива в составе Челябинской филармонии начнется с января 2018 года.

Для справки:

Филармонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова – постоянный участник культурных проектов федерального и международного масштаба, имеющий огромный опыт концертирования в России и за рубежом, признание публики. Он даёт концерты с выдающимися солистами России и мира, неизменно собирая полные концертные залы, показывает и доказывает, насколько необходим полноценный симфонический оркестр городу. С «Классикой» выступали такие звездные солисты как Денис Мацуев (фортепиано), Борис Березовский (фортепиано), Хибла Герзмава (сопрано), Зураб Соткилава (тенор), Сергей Стадлер (скрипка), Борислав Струлев (виолончель), Айдар Гайнуллин (баян), Алена Баева (скрипка), музыканты из Австрии, Америки, Франции, Германии, Южной Кореи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.11.18

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