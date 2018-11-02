Не воздух, так воду: крупные южноуральские предприятия оштрафовали за отравление окружающей среды

Два крупных предприятия Челябинской области уличили в сбросе вредных веществ в водоемы.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ООО «ЧТЗ-Уралтрак» с 2017 года сливает стоки в озеро Первое. При этом в полном объеме не ведется производственный экологический контроль качества сточных вод, в которых превышены нормативы содержания аммиака, меди, цинка, мышьяка.

ПАО «Комбинат «Магнезит» сбрасывает в реки Первую и Большую Сатку стоки с превышением установленных показателей максимального содержания загрязняющих веществ, а именно нефтепродуктов, взвешенных частиц, сухих остатков, железа, хлорид-ионов и сульфат-ионов.

Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных должностных лиц. А сами юридические лица оштрафованы на 80 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.11.18

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