Группа ММК первой в России прошла комплексный аудит систем менеджмента

Аудиторы подтвердили эффективность систем менеджмента Группы ММК.

В Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината успешно прошел групповой внешний наблюдательный аудит системы менеджмента качества (СМК), системы экологического менеджмента (СЭМ) и системы управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001.

Аудит, проведенный аудиторами международного органа по сертификации TUV NORD CERT, охватил как структурные и функциональные подразделения ПАО «ММК», так и ключевые организации Группы, задействованные в производственных процессах комбината и являющиеся поставщиками продукции и услуг для него. В числе таких компаний ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «Объединенная сервисная компания», ООО «Огнеупор», ООО «Строительный комплекс», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», ООО «Шлаксервис», ООО «Ремпуть», ООО «ММК-Информсервис», АО «Профит» и ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков».

Проверка функционирования процессов СМК проходила в 12-ти обществах Группы ММК с июля по сентябрь включительно. Впервые (в том числе в практике российской металлургической отрасли) во всех организациях проходил одновременный аудит всех ключевых систем менеджмента: СМК – на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015; СЭМ – на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015; СУПБОТ – на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Кроме того, компании, задействованные в выпуске продукции для нужд автопрома, впервые проходили аудит по международному стандарту IATF 16949:2016 для предприятий автомобильной промышленности и их поставщиков. Этот стандарт, введенный в 2016 году, пришел на смену действовавшей с 1999 года технической спецификации ISO/TS 16949. Новый стандарт задает строгую ориентацию на потребителя и включает ряд консолидированных специфических требований ведущих западных автопроизводителей, что имеет большое значение для ПАО «ММК», являющегося ведущим поставщиком металлопродукции для российского автопрома, а также для международных автоконцернов, локализующих свои мощности в России.

По результатам проведенного аудита несоответствий выявлено не было. Эксперты TUV NORD CERT рекомендовали выдать ПАО «ММК» сертификаты соответствия по IATF 16949 и OHSAS 18001 и подтвердить сертификаты соответствия по ISO 9001, ISO 14001. Кроме того, комбинат расширил область сертификации по СЭМ на доменное производство, которое впервые участвовало в аудите применительно к этому стандарту. Также впервые эксперты TUV NORD CERT осуществили и аудит СУПБОТ, что обусловлено централизацией функций управления системами менеджмента в Группе ММК. Кроме того, АО «Профит» и ООО «МЦОЗ» впервые прошли аудит СЭМ по стандарту 14001 по версии 2015 года. Для АО «Профит» это был первый аудит системы экологического менеджмента в истории компании, и, по словам главного аудитора TUV NORD CERT Антона Ярушина, она показала достойную результативность своей СЭМ.

В целом аудиторы отметили результативность и эффективность систем менеджмента на комбинате и в Группе ММК. Особо отмечены позитивные изменения, связанные с природоохранной деятельностью ПАО «ММК». По мнению аудиторов, крупномасштабные инвестиции в реализацию экологических программ сделали эти изменения особенно наглядными. Среди других позитивных моментов функционирования систем также было отмечено высокое качество внутренних проверок. Те аудиты, которые проходят внутри компании, являются по-настоящему комплексными неформальными проверками, дающими много полезной информации для руководителей для дальнейшего улучшения процессов и повышения эффективности деятельности подразделений. Еще одна сильная сторона, традиционно отмечаемая аудиторами, – высокая квалификация, компетентность и вовлеченность персонала. Высокую оценку также получило использование элементов риск-менеджмента, сформированного в рамках существующей в Группе ММК комплексной системы управления рисками.

Проведение единой групповой сертификации на ММК стало итогом многолетней последовательной работы по централизации управления системами менеджмента в Группе. В результате этой работы были сформированы и распространены единые требования к основным процессам, обязательные для ПАО «ММК» и всех обществ Группы; применен единый подход к проведению аудитов систем; обеспечен мониторинг основных процессов функционирования систем в Группе ПАО «ММК» в ходе внутренних аудитов, проводимых аудиторами Группы по системе качества комбината, в которой и сосредоточены функции управления системами менеджмента. Как отметил генеральный ди⁠ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, такой единый подход – с общими и едиными стандартами – позволяет вывести на более качественный уровень системы менеджмента в Группе компаний, снизить количество документов, регламентирующих основные требования к системам, уменьшить затраты и повысить эффективность бизнес-процессов компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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