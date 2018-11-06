В Челябинске несостоявшегося жениха отправили в СИЗО

Челябинца, зарезавшего девушку за отказ выйти замуж, отправили СИЗО. Напомним, трагедия произошла 3 ноября на проспекте Победы.
24-летний парень сделал своей подруге предложение, но она отказала. Тогда несостоявшийся жених выхватил из кармана нож и зарезал несговорчивую возлюбленную.
Горожане, знакомые с парой, утверждают, что парень и девушка дружили несколько лет, парень всегда казался тихим и спокойным, но очень самоуверенным и самовлюбленным.
Убийцу задержали через несколько часов после преступления, он во всем сознался, ему предъявлено обвинение.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 06.11.18
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