Челябинская область получит дополнительно 15 млрд рублей на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинская область получит из федерального бюджета дополнительно 15 миллиардов рублей на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В целях подготовки к проведению саммитов ШОС И БРИКС в 2020 году в Челябинске на региональном уровне требуется реализация комплекса подготовительных мероприятий, главным образом, направленных на формирование соответствующей инфраструктуры.

Бюджет области на 2019 и 2020 годы утвержден с предельным уровнем дефицита 12,5 миллиарда рублей и 13,2 миллиарда рублей соответственно. Тем не менее, в ходе работ по формированию областного бюджета для реализации мероприятий к саммитам ШОС и БРИКС предусмотрено 5,1 миллиарда на 2019 год. На 2020 год такие возможности отсутствуют. Прошу вас рассмотреть возможность оказать финансовую помощь Челябинской области и выделить 15 миллиардов 127 миллионов рублей, из которых в 2019 году – 9 миллиардов 757 миллионов, в 2010 году – 5,37 миллиарда», – обратился к председателю федерального правительства губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В ответ Дмитрий Медведев поручил своему первому заместителю Антону Силуанову оказать области необходимую поддержку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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