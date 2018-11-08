Самые крутые слухи недели: брюки превращаются…

Тефтелев станет Алейниковой?

Говорят, что, наконец-то, нашли повод, как и куда красиво отставить мэра Тефтелева.

Дедушка уйдет по болезни. Выглядит он соответствующе, так что наш доброжелательный народ может даже пожалеть бедолагу. Другой вопрос, куда уйдет – не на пенсию же, когда тут такие дела заворачиваются – ВСМ, ШОС, БРИКС и пр. По одной из версий он станет Алейниковой – ну, той, что проходит по хищению почти 4 бюджетных млн, т.е. возглавит Агентство Международного Сотрудничества, а замом у него будет нынешний директор этого недавно в разы разбогатевшего агентства – Денисенко.

По другой версии, ЕНТ может стать помощником губернатора – не бог весть что за должность, но все-таки.

По третьей – вовсе даже не помощником, а вице-губернатором, что будет «управлять делами» и госимуществом.

А Сушков – Тефтелевым?

А второй вопрос – кто же станет следующим городским головой. Кроме Видгофа и Мошарова всерьез говорят о Сушкове – город же нужно привести к саммитам в порядок, освоить кучу денег.

Есть и другой вариант – под Александра Аристова. Вообще он не против Видгофа, но это, если не удастся договориться по кандидатуре Сергея Антипова, что пока «сидит» на Курчатовском районе. В принципе, старшему товарищу озвучил свои мэрские амбиции и Андрей Барышев. Ради такого барыша, как Че, он даже готов покинуть ГД. Но его кураторы – г-н А и еще один г-н А не уверены, что по этой кандидатуре можно будет договориться со всеми интересантами. Поэтому двигают опытного артикулированного госменеджера Антипова.

Все это было бы смешно…

Говорят, что на предстоящих выборах челябинского губернатора избирателей ожидает нечто вроде мистерии-буфф.

Чтобы угодить кремлевским и создать конкуренцию, партийцы двинут из своих рядов не по одному кандидату, а по два-три-четыре. Нет, закон никто нарушать не будет: один номинант пойдет от партии, остальные – самостоятельно, но при соответствующей поддержке.

Так, дающая дуба партия власти двинет для «красоты, предсказуемости и гендерного баланса» еще и сенаторшу Гехт, которую отчего-то завернули в Кургане.

А для экологичности – госдепа Бурматова, которому публично «поможет» ОНФ.

«Справедливая Россия» поддержит Гартунга и, возможно, как самовыдвиженца Новокрещенова А. Н.

ЛДПР уже пятерку набрала, среди которых ни одной известной личности.

КПРФ двинет обоих братьев Нациевских (местного и провинциального сенатора, но из Иваново), а также свой «кошелек» – финансиста Кумина.

Хрусталик

Говорят, что московские покровители таки отмазали Гаттарова от ответственности за деяния подчиненных. Но пока никуда не могут его приткнуть, потому что торговаться за должность мэра Челябинска после его художеств им сложновато. По слухам, ему постараются найти должность полпреда где-нибудь в Сибири или на Севере.

В одну воду дважды?

По слухам, очередным начальником челябинской культуры может снова стать Вадим Евдокимов, который уже работал вице-мэром, курирующем при Михаиле Юревиче социалку и культуру. Некие смотрящие проанализировали, что после него разве что Ереклинцев в статусе начальника управления культуры и отдыха (как шутят острословы) не стал фигурантом уголовки. Ибо челябинской культуре дико не везет на начальников. Поскольку к саммиту замышляется апгрейд важных заведений областного центра по этой тематике, смотрящие прикинули, что и им будет спокойнее, если за дело возьмется Евдокимов, и ему может быть интересно. Чтобы сия должность не выглядела понижением, ему вроде бы пообещали и должность первого вице-мэра, как только уйдет Параничев.

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