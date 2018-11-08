Молодым уральцам предложили разработать новые сервисы связи

«Мегафон» проведет второй всроссийский хакатон для поиска талантливой молодежи.

Оригинальный чат-бот для управления проектами, автоплатеж с элементами онлайн-игры, новые сервисы для образования и трудоустройства – эти и другие решения будут разработаны на технологическом соревновании (хакатоне), который пройдет с 16 по 18 ноября в Екатеринбурге. К участию в соревнованиях приглашают и талантливых жителей Челябинской области. Поучаствовать можно очно или удаленно с помощью платформы Actum.Online. Призовой фонд соревнования составит 300 тысяч рублей.

Мероприятие организовано «МегаФоном» в сотрудничестве с компанией «Актум», оно станет вторым из серии всероссийских хакатонов «МегаФона», нацеленных на поиск талантливой молодежи по всей стране со свежими идеями, знаниями и амбициями.

Участникам соревнования будет предложено справиться с тремя задачами из разных областей. Первая – это разработка оригинального чат-бота для управления проектами. Вторая – создание механизма и прототипа сервиса автоплатежа нового формата с элементами онлайн-игры. И третьим направлением состязаний станет работа над сервисами в сфере социализации и трудоустройства молодежи с инвалидностью.

К участию в MegaDataHack в Екатеринбурге приглашаются команды до 7 человек, особенно интересным будет состязание для специалистов по работе с данными, алгоритмами, машинному обучению и искусственному интеллекту, а также для аналитиков, дизайнеров, маркетологов.

«Участники хакатона MegaDataHack в Екатеринбурге встретятся с реальными задачами, которые сегодня стоят перед разработчиками «МегаФона». Это отличная возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки и предложить прототипы решений, которые уже завтра можно будет взять в доработку и реализацию. Кроме того, это шанс начать свой карьерный путь в крупной технологической компании – подобные мероприятия помогают нам находить амбициозных и способных разработчиков со всей страны. В первой половине 2018 года к команде цифровых специалистов «МегаФона» присоединились 47 человек – бывших участников мероприятий, хакатонов и стажировок. Благодаря участию в MegaDataHack, молодые специалисты в IT, дизайне и маркетинге уже завтра смогут войти в мир создания коммерческих решений и востребованных цифровых продуктов», – ди⁠ректор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

Наиболее успешные команды получат не только денежные призы, но и возможность дальнейшего сотрудничества с «МегаФоном». Компания уже давно перестала быть просто «сотовым оператором», стратегия дальнейшего роста «МегаФона» заключается в развитии интегрированных цифровых решений и платформ, предполагающих создание большого количества технологических продуктов для повседневного использования. С помощью таких мероприятий, как MegaDataHack, «МегаФон» привлекает молодых способных специалистов к созданию и развитию новых сервисов как для бизнеса, так и для широкого круга потребителей.

Прием заявок на участие в хакатоне MegaDataHack продолжится до 16 ноября. Допуск к соревнованиям бесплатный. Участникам предлагается удобная площадка с пуфиками и другой мебелью для работы, трехразовое питание, возможность остаться на ночь и неограниченный доступ в Интернет. В течение хакатона команды будут консультировать эксперты. Членам команд необходимо иметь ноутбуки с нужным программным обеспечением, смартфоны для коммуникации, тем, кто планирует оставаться на ночь, стоит позаботиться о матрасах, подушках, спальных мешках (по желанию).

Челябинск, Виктор Елисеев

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