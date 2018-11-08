российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 ноября 2018, 09:32 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Молодым уральцам предложили разработать новые сервисы связи

«Мегафон» проведет второй всроссийский хакатон для поиска талантливой молодежи.

Оригинальный чат-бот для управления проектами, автоплатеж с элементами онлайн-игры, новые сервисы для образования и трудоустройства – эти и другие решения будут разработаны на технологическом соревновании (хакатоне), который пройдет с 16 по 18 ноября в Екатеринбурге. К участию в соревнованиях приглашают и талантливых жителей Челябинской области. Поучаствовать можно очно или удаленно с помощью платформы Actum.Online. Призовой фонд соревнования составит 300 тысяч рублей.

Мероприятие организовано «МегаФоном» в сотрудничестве с компанией «Актум», оно станет вторым из серии всероссийских хакатонов «МегаФона», нацеленных на поиск талантливой молодежи по всей стране со свежими идеями, знаниями и амбициями.

Участникам соревнования будет предложено справиться с тремя задачами из разных областей. Первая – это разработка оригинального чат-бота для управления проектами. Вторая – создание механизма и прототипа сервиса автоплатежа нового формата с элементами онлайн-игры. И третьим направлением состязаний станет работа над сервисами в сфере социализации и трудоустройства молодежи с инвалидностью.

К участию в MegaDataHack в Екатеринбурге приглашаются команды до 7 человек, особенно интересным будет состязание для специалистов по работе с данными, алгоритмами, машинному обучению и искусственному интеллекту, а также для аналитиков, дизайнеров, маркетологов.

«Участники хакатона MegaDataHack в Екатеринбурге встретятся с реальными задачами, которые сегодня стоят перед разработчиками «МегаФона». Это отличная возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки и предложить прототипы решений, которые уже завтра можно будет взять в доработку и реализацию. Кроме того, это шанс начать свой карьерный путь в крупной технологической компании – подобные мероприятия помогают нам находить амбициозных и способных разработчиков со всей страны. В первой половине 2018 года к команде цифровых специалистов «МегаФона» присоединились 47 человек – бывших участников мероприятий, хакатонов и стажировок. Благодаря участию в MegaDataHack, молодые специалисты в IT, дизайне и маркетинге уже завтра смогут войти в мир создания коммерческих решений и востребованных цифровых продуктов», – ди⁠ректор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

Наиболее успешные команды получат не только денежные призы, но и возможность дальнейшего сотрудничества с «МегаФоном». Компания уже давно перестала быть просто «сотовым оператором», стратегия дальнейшего роста «МегаФона» заключается в развитии интегрированных цифровых решений и платформ, предполагающих создание большого количества технологических продуктов для повседневного использования. С помощью таких мероприятий, как MegaDataHack, «МегаФон» привлекает молодых способных специалистов к созданию и развитию новых сервисов как для бизнеса, так и для широкого круга потребителей.

Прием заявок на участие в хакатоне MegaDataHack продолжится до 16 ноября. Допуск к соревнованиям бесплатный. Участникам предлагается удобная площадка с пуфиками и другой мебелью для работы, трехразовое питание, возможность остаться на ночь и неограниченный доступ в Интернет. В течение хакатона команды будут консультировать эксперты. Членам команд необходимо иметь ноутбуки с нужным программным обеспечением, смартфоны для коммуникации, тем, кто планирует оставаться на ночь, стоит позаботиться о матрасах, подушках, спальных мешках (по желанию).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.18

В Челябинске трамвай вылетел с рельсов. / 8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / В Копейске зоозащитницу покусал агрессивный пес. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров