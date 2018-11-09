Иномарка пробила стену гипермаркета и влетела в магазин

В Челябинске автомобиль врезался в гипермаркет и, пробив стену, влетел в магазин. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло поздно вечером 8 ноября на северо-западе.

Около 22:00 в стену гипермаркета «Магнит» на улице Молдавской впечаталась иномарка. Удар был такой силы, что автомобиль пробил стену и капотом влетел в помещение.

Сотрудникам ГИБДД водитель заявил, что не успел «переобуть» машину и не справился с управлением на подмерзшей дороге. По мнению экспертов, он ещё и существенно превысил скорость. Теперь водителю придётся оплачивать восстановление стены, ремонт автомобиля и штраф за нарушение ПДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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