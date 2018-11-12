Человеческий фактор: чиновники объяснили взрыв на кондитерской фабрике

Нарушение технологического процесса привело к взрыву на кондитерской фабрике в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в минувшие выходные: в одном из цехов взорвалась газовая печь. По словам очевидцев, ударной волной в помещении выбило окна. По официальным данным, повреждений несущих конструкций и остекления не зафиксировано.

В момент взрыва в цехе находились 20 человек, никто не пострадал.

Причиной происшествия в мэрии Челябинска назвали нарушение технологического процесса при запуске газовой печи.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.11.18

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