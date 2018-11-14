Перехитрили сами себя: уфимские фирмы наказали за махинации на аукционе в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность постановлений Челябинского УФАС России о наложении штрафов на ООО «Атлас» и ООО «АВАНГАРД ПРОЕКТ УФА». Правда, сумма штрафов снижена на 20%.

Как уже сообщал «Новый День», Челябинское УФАС России в 2017 году признало трех участников аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области» нарушившими антимонопольное законодательство. Заказчик аукциона – Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Данные компании при участии в торгах применили так называемую схему «таран». Так, один из участников, сделал на аукционе первый – минимальный – шаг на понижение: с 11,626 млн до 11, 625 млн рублей. Двое других снизили цену контракта до 1,306 миллионов.

Как правило, такое значительное снижение цены объясняется желанием участников картеля устранить из борьбы добросовестные компании. Впоследствии других участников сговора отклоняют, поскольку их заявки заведомо не соответствуют установленным документацией требованиям. В результате контракт заключается по цене, незначительно отличающейся от установленной заказчиком начальной цены.

В данном аукционе ООО «СТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» заявил ценовое предложение в размере 11, 625 млн рублей. Затем заявки двух других участников ООО «АВАНГАРД ПРОЕКТ УФА» и ООО «Атлас» были отклонены ввиду их несоответствия аукционной документации.

Однако в данной закупке участвовала еще добросовестная компания – ООО «УралДорПроект», предложившая 1,015 млн рублей и выигравшая торги.

В связи с обозначенным выше поведением трех компаний при участии в торгах министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области направило в Челябинское УФАС России заявление.

Челябинским УФАС России в ходе рассмотрения заявления было также установлено, что юридические и почтовые адреса в Уфе ООО «АВАНГАРД ПРОЕКТ УФА» и ООО «Атлас» совпадают, ООО «СТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» также находится в данном городе, в составе заявок обнаружена одинаковая контактная информация, участие в аукционе в некоторых случаях происходило с одного IP-адреса.

В действиях ООО «АВАНГАРД ПРОЕКТ УФА», ООО «Атлас» и ООО «СТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» было признано нарушение закона о защите конкуренции. Поэтому компании были оштрафованы.

ООО «СТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» постановление службы о наложении штрафа не обжаловало, две других подали в суд. Однако Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение Челябинского УФАС России, но снизил штраф ООО «Атлас» с 224 тысяч до 180 тысяч рублей, а ООО «АВАНГАРД ПРОЕКТ УФА» со 100 тысяч до 80 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.11.18

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