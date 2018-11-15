Южноуральские водители оказались самыми агрессивными в России

Жители Южного Урала оказались самыми агрессивными водителями России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики «Авито Авто» провели опрос, чтобы узнать, как часто водители России попадают в ДТП и какой стиль вождения они предпочитают.

Самыми «аварийными» оказались Пермский край и Татарстан – только 19% опрошенных водителей не участвовали в ДТП. Самые аккуратные и спокойные – водители Ставропольского края и Воронежской области.

Челябинская область по «аварийности» заняла 12-е место: только 25% местных автолюбителей ни разу не попадали в ДТП – в целом по России этот показатель равен 31%. Почти половина южноуральских автовладельцев (45%) – становились участниками аварии один или два раза за свою водительскую карьеру; 24% – от трех до пяти раз. Еще у 4% случалось от шести до десяти ДТП. Чаще 10 раз серьезные неприятности во время поездок происходили у 2% опрошенных.

А вот по стилю вождения южноуральцы оказались самыми агрессивными в стране: сторонниками жесткого и скоростного поведения на дороге являются 29% автомобилистов – это самый высокий показатель в России.

Челябинск, Павел Зварзин

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