Еще одна строительная компания Челябинска стала фигурантом уголовного дела за обман дольщиков

Еще одна строительная компания Челябинска стала фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ООО СК «Радуга» проверили на соблюдение требований федерального законодательства при строительстве жилого многоквартирного дома на Краснопольской площадке. Дом возводился с привлечением средств участников долевого строительства. Но дольщики квартиры не получили: сроки сдачи объекта неоднократно переносились, несмотря на то, что объем привлеченных средств позволяет окончить строительство.

Кроме того, установлены факты заключения договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, при которых уступка производилась без оплаты. Такие факты выявлены в отношении 31 квартиры на общую сумму около 40 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения материалов в ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств участников долевого строительства лицами из числа руководства ООО СК «Радуга».

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой области на контроль.

Челябинск, Павел Зварзин

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