Связисты: мужчины обожают интернет-шопинг

«МегаФон» приготовил сюрприз для любителей интернет-шопинга.

Статистика связистов опровергла миф, что магазины созданы для женщин. По данным «МегаФона», каждые 7 из 10 онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Любители мобильного шопинга чаще заказывают смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.

В разгар «Черной пятницы» и высокой покупательской активности «МегаФон» приготовил подарок для многочисленных любителей #Cпеций – повысил кэшбэк до 30%.

Сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кэшбэк. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в 5 раз. Чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi и Samsung, на третьем месте владельцы яблочной продукции.

За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, уральцы чаще всего ходят в период с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.

Каждая шестая покупка в рамках сервиса происходит в Челябинской области. И здесь живет пользователь, который совершил самую крупную покупку на сумму 265 тысяч рублей. В среднем уральцы в #Специях тратят на шопинг 15 тысяч рублей.

В ТОП-5 по сумме заказов через кэшбэк-сервис вошли компании:

1. МегаФон

2. Booking.com

3. Ситилинк

4. AliExpress

5. М.Видео

«Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу – заказы могут вырасти в 10-20 раз. «Черная пятница» не станет исключением, и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счет абонента «МегаФона», а полученный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

При помощи Специй от «МегаФона» пользователи получат повышенный кэшбэк до 31 декабря 2018 года. До 30% от совершенных покупок возвращается на счет телефона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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