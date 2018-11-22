В Челябинске изъяли 223 килограмма икры

В Челябинске изъяли 223 килограмма красной икры. Инцидент произошел в аэропорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора, 7 коробок и 1 пакет общим весом 223,3 кг принадлежал пассажиру рейса №1537 Москва-Челябинск. У владельца не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, а на коробках не было никакой маркировки. Потому груз признали потенциально опасным.

Икру отправили на склад до получения заключения ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». «Судьба» продукта определится после получения результатов лабораторных исследований на показатели качества и безопасности и идентификации, сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.11.18

Куратору «Синего кита», склонявшему школьниц к суициду, сократили срок содержания под стражей. / Государству не нужны старики: в России детей обяжут содержать родителей-предпенсионеров. / Челябинцам выставили двойные счета за вывоз мусора и несуществующие долги за электроэнергию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»