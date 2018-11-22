Более половины жителей России считают кредиты злом

Более половины жителей России (58%) считают, что кредит – это прямая дорога в долговую яму. Однако более трети представителей экономически активного населения в течение последнего полугода воспользовались займами.

Как сообщили РИА «Новый День» в исследовательском центре Superjob.ru, проводившем анализ, чуть чаще об опасностях необдуманного займа предупреждают россияне старше 45 лет (60% из них считают кредит прямой дорогой в долговую яму), мужчины и респонденты с зарплатой от 45 тысяч рублей (по 61%). О том, что кредит дарит возможность приобрести желаемое, обычно говорили женщины (21%), россияне 35-44 лет (22%) и респонденты с зарплатой от 25 тыс до 35 тыс рублей в месяц (24%).

Наиболее лояльно к кредитам относятся те, кому доводилось воспользоваться этим финансовым инструментом в течение последнего полугода: каждый третий из них назвал кредит прекрасной возможностью получить желаемое, в то время как среди россиян, не кредитовавшихся в течение последнего полугодия, такое мнение поддерживает лишь 1 из 10 опрошенных.

Число представителей экономически активного населения страны, обращавшихся в течение последних 6 месяцев к услугам кредитных организаций, составляет 37%. Чаще всего кредитами пользовались россияне в возрасте 35-44 лет (45%), респонденты с зарплатой 25 – 35 тыс рублей и те, кто зарабатывает свыше 45 тыс в месяц (по 43%).

Количество россиян, бравших кредит в течение последнего полугода, сегодня выше, чем 2 года назад: 37% и 28% соответственно. Для 2016 года характерен и рост негативных настроений по отношению к кредитам: тогда прямой дорогой в долговую яму их называли 62% опрошенных. Наиболее активно россияне кредитовались в 2014, тогда различного рода займами пользовались 43%. Лучше всего отношение к кредитам было в далеком 2007: прямой дорогой в долговую яму их называли около трети опрошенных (33%), прекрасной возможностью получить желаемое – едва ли не половина респондентов (47%).

На сегодняшний день практически каждый третий участник опроса взял не меньше 3 кредитов. Тех, на чьем счету более 10 займов – 4% от общего количества. Никогда не пользовались кредитами 35% респондентов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.11.18

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