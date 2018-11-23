ММК завершил реализацию масштабного водоохранного проекта

В акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнических сооружений, возведенных в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК».

В церемонии по случаю запуска комплекса приняли участие члены правления и независимые директора ММК. При запуске был закрыт шибер водопропускного устройства и в результате прекращено поступление сбросных вод ММК в Магнитогорское водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе ММК, реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя – одна из важнейших инициатив Магнитогорского металлургического комбината в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ – в семь раз. Таким образом, будет достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК». Проект общей стоимостью около 645 млн рублей предусматривает в числе прочего увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет перевода ТЭЦ и кислородной станции № 4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.

Строительство разделительной дамбы и водопропускных устройств в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом стало ключевым элементом реконструкции системы оборотного водоснабжения. Проектом также предусмотрено озеленение дамбы и поэтапное зарыбление водоема в течении 4 лет, что будет способствовать восстановлению экологического баланса водохранилища.

Выполнен первый этап зарыбления – в Магнитогорское водохранилище выпустили партию из более 200 тыс. штук молодняка сазана.

Защита водных объектов традиционно является одним из приоритетных направлений экологических инвестиций Магнитки. В период с 2007 по 2017 годы на соответствующие мероприятия было направлено почти 7 млрд рублей, что позволило сократить сбросы в водные объекты на 77 тыс. тонн в год. Объем водоохранных инвестиций компании до 2025 года запланирован на уровне 5,5 млрд рублей. Результатом станет полное исключение техногенного воздействия комбината на Магнитогорское водохранилище, и сокращение сбросов загрязняющих веществ в реки Урал и Сухая Речка почти в 3 раза.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 23.11.18

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