С заснеженной южноуральской трассы снесло автобус

На Южном Урале с заснеженной трассы снесло автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 24 ноября на 3 километре автодороги посёлок Магнитка – Златоуст. Не удержавшись на дороге, автобус съехал в кювет.

Согласно официальным данным, никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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