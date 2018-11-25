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Воскресенье, 25 ноября 2018, 17:41 мск

Новости Челябинск

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С заснеженной южноуральской трассы снесло автобус

На Южном Урале с заснеженной трассы снесло автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 24 ноября на 3 километре автодороги посёлок Магнитка – Златоуст. Не удержавшись на дороге, автобус съехал в кювет.

Согласно официальным данным, никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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