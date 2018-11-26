Аудит проверил результативность системы энергетического менеджмента ММК

Магнитогорский металлургический комбинат прошел вторую наблюдательную экспертизу энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001, сертификат соответствия которому был впервые получен в 2016 году.

Проверка проводилась аудиторами органа по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия). Аудит подтвердил, что система энергоменеджмента в компании полностью соответствует стандарту, каких-либо несоответствий и отклонений не выявлено. В 2019 году планируется проведение ресертификационного аудита системы энергетического менеджмента комбината.

Работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности производственных процессов в ПАО «ММК» продолжается и выходит на новый уровень. В мае 2018 года комбинат удостоился международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» на межминистерской конференции по чистой энергии – Clean Energy Ministerial.

Только в прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на Магнитогорском металлургическом комбинате составил порядка 1 млрд рублей. Эффект был получен за счет использования нового подхода к системе расчета и мониторинга показателей эффективности деятельности подразделений Управления главного энергетика (УГЭ), позволяющей подбирать и реализовывать оптимальные режимы работы энергетического оборудования цехов УГЭ, а также за счет реализации энергоэффективных проектов. Так, степень использования вторичных энергоресурсов – доменного и коксового газа – цехами УГЭ за девять месяцев 2018 года возросла на 1,2% и 3,1% соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, что привело к сокращению потребления покупного природного газа.

Работы по повышению энергоэффективности ведутся на всех переделах промплощадки комбината, а также в предприятиях Группы компаний ПАО «ММК». Как и в предыдущие годы, деятельность компании по энергосбережению и повышению энергоэффективности проводилась в нескольких направлениях. Одно из них – проработка и внедрение идей в сфере энергосбережения. За девять месяцев 2018 года подано 452 энергоэффективные идеи, по результатам чего успешно реализовано 79 проектов. Планируемый годовой эффект от их внедрения составляет около 70 млн рублей.

Другим важным направлением стала реализация малобюджетных и высокоэффективных проектов в области энергоэффективности, имеющих малый срок окупаемости. В 2018 году было реализовано девять таких проектов с суммарным экономическим эффектом 186 млн рублей.

Также в текущем году продолжалось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг. Речь идет о замене потолочного освещения прокатных цехов и о внедрении автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (суммарный эффект за три квартала – 68 млн рублей). Реализован энергосервисный контракт по установке частотного регулирования на насосных агрегатах сырой воды Центральной электрической станции. В настоящее время ведется проработка контрактов следующего этапа.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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