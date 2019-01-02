Уже 19: в Магнитогорске продолжают разбор завалов

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело женщины. Число погибших увеличилось до 19, среди них двое детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», похороны пока не назначают: все тела направлены на экспертизу.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, завалы разбирают вручную.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 02.01.19

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