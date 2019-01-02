Уже 19: в Магнитогорске продолжают разбор завалов

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело женщины. Число погибших увеличилось до 19, среди них двое детей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», похороны пока не назначают: все тела направлены на экспертизу.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, завалы разбирают вручную.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 02.01.19
Медики оценили шансы 11-месячного магнитогорца на выживание. / Из-под завалов в Магнитогорске достали еще одно тело. / 13 погибших, дом пригоден для проживания: последние новости из Магнитогорска. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»