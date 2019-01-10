«Абзаково» вошел в рейтинг лучших курортов для сноуборда в России

Горнолыжный курорт «Абзаково» вошел в топ-10 самых популярных мест для катания на сноуборде в России. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства ТурСтат.

По результатам анализа популярности и оснащенности мест для сноубординга и отзывов в интернете, курорт «Абзаково», построенный Магнитогорским металлургическим комбинатом, занял в рейтинге шестое место.

Первую пятерку возглавил горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Красной Поляне (Сочи), на втором месте – «Губернский центр сноуборда и горных лыж» (Кемеровская область), на третьем – курорт «Солнечная долина» (Миасс), далее в рейтинге – курорт «Такман» (Пермский край), фанпарк «Бобровый лог» (Красноярск).

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 10.01.19

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