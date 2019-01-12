13 января на Южном Урале ожидаются положительные температуры

Дневные температуры на Южном Урале преодолеют нулевую отметку и перейдут в положительный сектор термометров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 января на юге Челябинской области ожидается +5. В остальных районах региона – от минус 5 до 0.

Вместе с этим прогнозируется мокрый снег, местами сильный, метели, в отдельных районах возможен гололед, отложение мокрого снега на провода, на дорогах гололедица – в горах сильная.

С понедельника на Южном Урале снова начнется похолодание.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.01.19

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