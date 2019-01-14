ММК-МЕТИЗ сертифицирован на соответствие новому международному стандарту в железнодорожной отрасли

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям нового международного стандарта в железнодорожной отрасли ISO/TS 22163:2017. Компания стала одним из первых в России метизных предприятий, сертифицированных по этому стандарту.

В течение недели специалисты российского отделения международного органа по сертификации DQS (Германия) проводили аудит системы менеджмента ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие ISO/TS 22163:2017, который заменил собой IRIS – предыдущий международный стандарт железнодорожной промышленности.

Выполнение требований стандарта ISO/TS 22163 оценивается по процентной шкале, и при проведении аудита начисляются соответствующие баллы. В ходе проверки уровень зрелости системы менеджмента ОАО «ММК-МЕТИЗ» оценен на 65%. Как отметили аудиторы, это очень хороший результат для предприятия, сертифицированного по данному стандарту впервые.

Наличие сертификата по ISO/TS 22163:2017 принципиально важно для развития сотрудничества со стратегическим потребителем ОАО «ММК-МЕТИЗ» – ОАО «РЖД». Данный стандарт формирует требования к поставщикам продукции для железнодорожной отрасли. В ISO/TS 22163 применяется оценка системы менеджмента, способствующая ее непрерывному совершенствованию, а также содержатся требования по развитию всей производственной цепочки. Внедрение системы менеджмента по данному стандарту позволит предприятию оптимизировать производство, повысить качество и конкурентоспособность производимой продукции, а также укрепит позиции ОАО «ММК-МЕТИЗ» как одного из ведущих поставщиков продукции для железнодорожной отрасли.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 14.01.19

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