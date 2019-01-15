ММК занял первое место в рейтинге производителей листового проката и проката с покрытиями

В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам II полугодия 2018 года Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди российских производителей плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного проката.

Традиционный рейтинг опубликован в очередном номере влиятельного отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». ММК вновь занял первое место среди российских производителей листового проката, что обусловлено наличием современных высокопроизводительных прокатных комплексов, построенных на комбинате в последнее десятилетие и ориентированных на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах.

В числе этих агрегатов – комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000), предназначенный для выпуска металлопродукции для производителей труб большого диаметра, судо- и мостостроения, а также новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000) для производства высококачественного автолиста и холоднокатаного оцинкованного проката для строительной отрасли, и производителей бытовой техники.

Компания также продолжает удерживать первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. В настоящее время на ММК действуют три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в рамках строительства второй очереди нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ № 11 вошли в строй АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования. Группа ММК последовательно расширяет сортаментную линейку выпускаемого проката с покрытиями, в том числе благодаря возможностям оборудования ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» по выпуску электрооцинкованного проката и премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и «Муар». Уникальный полимерный прокат SteelArt, выпускаемый по технологии Print, недавно получил высокую оценку жюри национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018», которое признало ММК лауреатом данного конкурса в номинации «Металлургия».

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2018 года фигурируют еще две компании Группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку лидеров среди производителей метизной продукции, а Торговый дом ММК впервые поднялся на вторую строчку в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2018 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 15.01.19

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