ММК заявил о готовности принять участие в расселении обрушившегося дома

ММК готов принять участие в финансировании расселения жильцов дома №164 по улице Карла Маркса. Об этом заявил председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Как уже сообщал «Новый День», 16 января президент России Владимир Путин поручил предоставить новое жилье всем обитателям дома и выразил надежду, что ММК примет участие в финансировании процесса.

«ММК в первые же часы после страшной трагедии, случившейся в Магнитогорске 31 декабря прошлого года, подключился к поисково-спасательным работам и ликвидации последствий аварии. Более сотни наших сотрудников и спецтехника в круглосуточном режиме работали на месте происшествия, – заявил Рашников. – Кроме того, на сегодняшний день компания уже направила около 100 млн рублей на оказание адресной помощи пострадавшим, а также на целевой благотворительный счет, открытый правительством Челябинской области для оперативной помощи и решения неотложных нужд.

Мы поддерживаем предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, заявившего о необходимости расселения дома. ММК готов принять участие в финансировании соответствующих мероприятий».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 16.01.19

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