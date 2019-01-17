Самые крутые слухи недели: не орлы

«Хороший ты мужик, Владимир Алексеевич, но…»

Говорят, что Дубровский или его преемник реально могут сделать ставку при выборе главы Че не на Елистратова, а на главу Ленинского района – Александра Орла. Тогда еще и конструктивная спайка получится из Орла и его товарища-спикера Гордумы Мошарова. Дело в том, что часть элиты не готова принять Елистратова. По самым разным причинам – от его обэповского прошлого до многолетнего статуса исполнительного чиновника средней руки.

Губернатору не нравится неуклюжесть публичной составляющей ВА – дважды на одни политические грабли он наступать не хочет, хотя предыдущий «Цицерон» Тефтелев был его личным выбором, который именно он навязал довольно интеллигентному

городу-миллионнику.

Кураторам региона не по вкусу незначительный авторитет Елистратова: даже в чиновной среде про потенциального мэра шутят: «когда был Ленин маленький, с кудрявой головой…». А также его «парижский гамбит».

Населению «золотоголовые» и грассирующие не нравятся по принципу «встречают по одежке», а после заявления, «что в Челябинске не самая плохая экология в мире», врио даже не может надеяться на шанс «провожают по уму».

Одним словом, классика (хф «Простая история», 1960 г.)

Гениально просто

Меж тем, сплетники и инсайдеры всех мастей и уровней обсуждают шансы остаться на вторую «губу» Дубровского и кандидатуры его сменщиков, что рассматривают «наверху».

Один из самых элегантных вариантов рокировки – Дубровский остается куратором части проектов по саммитам и, разумеется, ВСМ, а его место занимает «милый, милый» Редин.

Второй вариант – региону требуется политически грамотный и интеллектуальный руководитель, что сможет смикшировать экологическую и экономическую напряженность. И тут – в который раз – возникает кандидатура Валерия Гартунга. Олигархия не против. Народные симпатии он вполне в состоянии завоевать. Его не принадлежность партии власти скорее плюс при нынешней (после честного отъема пенсий) репутации федералов.

Третий вариант – довольно коварный, как говорят, от московского мэра – объединить обе области со слабыми губернаторами – создать из Челябинской и Свердловской Уральскую (как было до 1934-го года) и назначить губернатором сильного молодого московского администратора, для которого прорыв Урала в экономическую «стратосферу» позволит в дальнейшем сделать серьезную федеральную карьеру.

Четвертый – уже поднадоевшие самим участникам планы Христенко и К сделать губернатором Комарова (трубника).

Без дам-с

Однако в этом предвыборном губернаторском пасьянсе сегодня отсутствуют присутствовавшие еще пару месяцев назад дамы, в лице, например, сенатора Гехт. Ситуация в Магнитогорске, мусорный кризис, экологические терки власти с народом, на данный момент исключили эту едроссовскую «душечку» из числа номинантов на челябинское губернаторство. При новом губернаторе она не сохранит и место в парламенте. Говорят, уже присмотрела себе на этот крайний случай место в каком-то гуманитарном столичном университете.

Ура!

Новая «губернаторская» метла, по слухам не будет кошмарить и стопгоковцев, а также стращать прочих экоактивистов. Кремль, где сидят не одни дураки и карьеристы, намерен переиграть общественников. Новая власть наладит с ними диалог и постепенно перехватит инициативу. Но это – в планах. Получится ли – поживем – увидим.

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Челябинск. Другие новости 17.01.19

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